De la herrería a la electricidad: la transformación del acueducto de las Herrerías en la provincia de Cáceres

El acueducto de las Herrerías, situado en el término municipal de Campillo de Deleitosa, en Cáceres, resume en una sola infraestructura buena parte de la historia hidráulica de Extremadura. Integrado en el Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, este conjunto no solo destaca por su valor patrimonial, sino también por explicar cómo el aprovechamiento del agua ha condicionado el desarrollo económico y social de las zonas rurales de la región.

Ingeniería hidráulica: clave histórica en Extremadura

La ingeniería hidráulica ha sido fundamental en Extremadura desde la Edad Media, especialmente en territorios con orografía compleja y recursos hídricos irregulares. En comarcas como Villuercas-Ibores-Jara, los sistemas de canalización permitieron transformar la fuerza del agua en energía útil para actividades productivas como la metalurgia o la molienda.

El acueducto de las Herrerías se inscribe en esa tradición. Su diseño, adaptado a las curvas de nivel y construido con materiales locales como pizarra y argamasa, responde a soluciones técnicas desarrolladas durante siglos para garantizar un flujo constante de agua en terrenos abruptos. Este tipo de infraestructuras, documentadas en estudios del propio Geoparque y en investigaciones sobre patrimonio industrial extremeño, evidencian una ingeniería funcional, austera y profundamente ligada al territorio.

De la herrería a la electricidad: una infraestructura en evolución

La evolución del acueducto refleja los cambios económicos de la zona. En su origen, vinculado probablemente a finales de la Edad Media o inicios de la Edad Moderna, el sistema hidráulico abastecía una herrería donde funcionaba un martinete impulsado por agua a presión.

Con el paso del tiempo, ya a comienzos del siglo XX, la infraestructura fue adaptada para un nuevo uso: la producción de electricidad. El canal y el acueducto pasaron a alimentar pequeñas centrales hidroeléctricas, conocidas como "fábricas de luz", que aprovecharon el mismo sistema de conducción.

Este cambio ilustra la reutilización de infraestructuras tradicionales para responder a nuevas necesidades energéticas, un proceso común en muchas áreas rurales de España. A día de hoy, aunque las centrales están en desuso, se conservan restos visibles que permiten interpretar esa transición histórica.

Un motor social para el municipio

Más allá de su valor técnico, el acueducto desempeñó un papel decisivo en la vida cotidiana de Campillo de Deleitosa. La llegada de la electricidad gracias a estas pequeñas centrales supuso un avance significativo en las condiciones de vida del municipio.

Según la documentación divulgativa del Geoparque, el pueblo llegó a disponer de suministro eléctrico antes que otros núcleos cercanos de mayor tamaño. Este hecho no solo mejoró el acceso a servicios básicos, sino que también favoreció el desarrollo económico local y redujo el aislamiento de la población.

En su etapa anterior, vinculada a la herrería, la infraestructura también generó actividad productiva y empleo, consolidando un modelo económico basado en los recursos naturales del entorno.

Cuándo visitar el acueducto de las Herrerías

El entorno natural en el que se sitúa el acueducto condiciona la experiencia de la visita. Las fuentes turísticas del Geoparque y recomendaciones habituales de senderismo en la zona coinciden en señalar la primavera y el otoño como las mejores épocas del año.

Durante la primavera, el aumento del caudal en las gargantas y la presencia de vegetación autóctona como acebos aportan un mayor atractivo paisajístico. En otoño, las temperaturas más suaves y los cambios cromáticos del entorno facilitan el recorrido.

En verano, las altas temperaturas propias del interior cacereño pueden dificultar la ruta, mientras que en invierno el terreno puede presentar mayor humedad y complicar el acceso en algunos tramos.

En cualquier caso, se recomienda planificar la visita con antelación, ya que la ruta no está señalizada y la cobertura móvil es limitada, según advierten fuentes del propio territorio.

Patrimonio por descubrir

A pesar de su relevancia histórica, el acueducto de las Herrerías sigue siendo uno de los ejemplos menos conocidos del patrimonio hidráulico extremeño. Sin embargo, su capacidad para explicar la relación entre ingeniería, paisaje y sociedad lo convierte en un enclave singular dentro de la provincia de Cáceres.

El conjunto ofrece una lectura completa del pasado: desde la industria tradicional hasta la electrificación rural, pasando por la adaptación técnica a un medio exigente. Un legado que, aún hoy, sigue marcando la identidad del territorio.