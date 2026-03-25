KURA convierte el paisaje de Cáceres en una experiencia de arte sensorial

La provincia de Cáceres acogió el pasado 21 de marzo la inauguración de KURA, una instalación de Land Art presentada en La Nave Va, parque de esculturas al aire libre dirigido por Pepe Pisa. El proyecto nace de la colaboración entre la artista brasileña Kika Goldstein, el artista cubano Kmilo Morales y el arquitecto, paisajista y artista español Ismael Pizarro, con la coordinación curatorial de Andrey Brito.

Construida con materiales naturales como paja, semillas de plantas autóctonas, tierra y piedras, la pieza invita al visitante a activar la mirada, el cuerpo y los sentidos a través de un recorrido que dialoga con el entorno. Según el texto de presentación, cada creador aporta su propia investigación y lenguaje artístico para expandir los límites de la percepción y colocar a la naturaleza en el centro de la experiencia.

La instalación plantea un itinerario que se estrecha antes de abrirse a la inmensidad del paisaje, generando una experiencia inmersiva que, en palabras de Kmilo Morales, permite al público completar el sentido de la obra. El artista subraya que tomar conciencia del lugar y del momento presente puede ser un acto curativo, y que el contacto con los materiales naturales activa todos los sentidos.

Además de su dimensión física, KURA incorpora referencias simbólicas vinculadas a la investigación de Kika Goldstein, especialmente la figura de Omolu, orixá de la cultura Yoruba asociado a la cura, la transformación y la tierra. Esa dimensión espiritual refuerza la idea de la obra como un espacio de contemplación y reflexión sobre la relación entre humanidad y naturaleza.

Para Ismael Pizarro, la pieza funciona como un umbral hacia el paisaje, integrando su materialidad orgánica con el entorno y utilizando estrategias propias del diseño del paisaje, como el enmarcado de elementos singulares que actúan como hitos visuales. La inauguración coincidió con Ostara, festividad celta asociada a la primavera, la siembra y el renacimiento, e incorporó el gesto colectivo de sembrar en uno de los muros de la instalación.

Pepe Pisa, director de La Nave Va, destacó que la obra trasciende su dimensión formal para convertirse en un espacio de encuentro comunitario, ecológico y social. La rápida aparición de insectos y la siembra conjunta, señaló, evidencian que la intervención no solo transforma el lugar desde lo estructural, sino que aporta nueva vida y nueva reflexión.

Según el curador Andrey Brito, el proyecto encarna la transcultura como práctica viva y se alinea con la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031, al proponer una visión de Europa basada en la diversidad, la creatividad y la sostenibilidad. La invitación, concluye el texto, queda abierta: recorrer KURA supone también activar una experiencia íntima con el paisaje, capaz de dejar una huella singular en la memoria de cada visitante.

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En su página final, el dossier recuerda además que La Nave Va es un espacio dedicado a esculturas e intervenciones de gran formato, Land Art, arte ambiental y propuestas site specific, concebido bajo la premisa de que “el arte no se detiene”.