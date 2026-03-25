La Minnetonka High School Orchestra & Band Program de Minnesota llega a Valdefuentes con un concierto participativo y abierto a la comunidad

La Plaza de España de Valdefuentes será una de las paradas destacadas de la gira española de la Minnetonka High School Orchestra & Band Program, formación procedente de Minnesota que recorrerá España entre el 26 de marzo y el 3 de abril dentro de un proyecto que combina formación musical, excelencia interpretativa e intercambio cultural.

La cita de Valdefuentes tendrá un carácter especialmente abierto y participativo. Sobre el escenario no estarán solo los músicos estadounidenses, sino también la Escuela Municipal de Música de Valdefuentes y miembros de la comunidad local, en un concierto concebido como punto de encuentro entre generaciones, territorios y tradiciones musicales. La organización ha presentado esta actuación como uno de los momentos más especiales de toda la gira, precisamente por ese componente comunitario que va más allá del formato habitual de recital.

El talento internacional se une al local

La formación visitante llega avalada por el peso de su programa musical. El Minnetonka High School Orchestra & Band Program atiende a cerca de 400 estudiantes y mantiene una intensa actividad en banda y orquesta, con giras y actuaciones tanto en Estados Unidos como en el extranjero. La dirección artística recae en Sarah Finn-Sommerfeld, responsable de orquestas, y Kevin Kleindl, director de bandas, dos docentes con un papel consolidado dentro de la vida musical del centro.

En el caso de Sarah Finn-Sommerfeld, su trayectoria está ligada desde hace años a Minnetonka Public Schools. La directora de orquestas enseña a más de 200 alumnos de noveno a doceavo curso, ejerce además como responsable de departamento y fue distinguida con el Celebration of Excellence Award for Child-Centered Teaching del distrito. Más recientemente, también ha sido reconocida como Master Teacher of the Year por la asociación estatal de profesores de cuerda y orquesta de Minnesota.

Por su parte, Kevin Kleindl ejerce como director de bandas en Minnetonka High School desde 2022. Según la información de los propios impulsores del programa, está al frente de cuatro bandas de concierto, dos conjuntos de jazz, coordina combos y codirige la formación de marcha del centro. Su perfil combina docencia, dirección y participación activa en entidades musicales de Minnesota, lo que refuerza el nivel pedagógico y artístico del proyecto que llegará a Extremadura.

Un estreno musical enfocado en la tradición local

La cita contará además con un momento especialmente simbólico para Valdefuentes. La compositora Marta Lozano, vinculada a proyectos de música social y presidenta cooperativista de Wazo Coop, ha preparado para esta ocasión un arreglo sinfónico de la Jota de Valdefuentes, que se estrenará en este concierto. La pieza, concebida expresamente para esta visita, está llamada a convertirse en uno de los momentos más emotivos de la noche al unir repertorio local y formato orquestal internacional.

El encuentro refuerza también el papel que desempeña la Escuela Municipal de Música 'San Agustín' de Valdefuentes dentro de la vida cultural del municipio. El propio ayuntamiento mantiene abierta y activa esta escuela desde hace años, con convocatorias de matrícula al menos desde 2022. Su oferta formativa ha incluido asignaturas como canto, lenguaje musical, piano, viento madera, viento metal, coro infantil, coro adulto y banda de música. Esa continuidad explica que el centro pueda participar ahora como parte activa en una cita internacional de esta dimensión.

La relación entre Valdefuentes y el equipo de Minnetonka venía además gestándose desde meses atrás. En noviembre, Sarah Finn-Sommerfeld y Kevin Kleindl realizaron un viaje previo de inspección en el que conocieron la localidad y mantuvieron un primer contacto con sus responsables y con la comunidad. Aquel encuentro, según la organización, dejó una impresión muy positiva y reforzó la idea de convertir esta parada extremeña en uno de los hitos centrales de la gira.

La cita musical tendrá lugar el próximo viernes 27 de marzo, a las 19:30 horas, como uno de los actos más singulares de la primavera cultural en la provincia. Con todo ello, el concierto se perfila como algo más que una actuación musical. Será una experiencia compartida en la que una formación de secundaria estadounidense, una escuela local y todo un pueblo se encontrarán a través de la música. En una plaza acostumbrada a la vida comunitaria, Valdefuentes se prepara ahora para vivir una noche en la que lo local y lo internacional sonarán a la vez.