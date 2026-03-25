La Pasión de Cristo de Torrecilla de los Ángeles regresa este Jueves Santo con 150 vecinos en escena

La Pasión de Cristo de Torrecilla de los Ángeles volverá a llenar de público y emoción las calles del municipio el próximo Jueves Santo. Se trata de una representación que se ha convertido ya en una de las citas más reconocibles de la Semana Santa en la Sierra de Gata. La puesta en escena arrancará a las diez de la noche y movilizará a unos 150 vecinos. Entre actores, figurantes, personal de vestuario, maquillaje, sonido y escenografía, configuran un montaje colectivo que transforma el pueblo en una gran Jerusalén al aire libre.

Vanessa Gómez, alcaldesa del municipio, ha sido la encargada de presentar una edición que vuelve a apoyarse en la implicación vecinal como gran seña de identidad. Esa participación masiva es precisamente una de las claves de una representación que no se limita al plano teatral. Esta funciona como "una expresión de identidad colectiva y de continuidad generacional dentro del pueblo", tal y como indicó la alcaldesa.

La historia de esta Pasión viviente se remonta a 1987, cuando comenzó a representarse en la localidad impulsada por el grupo de teatro Los Ángeles, que decidió centrar parte de su actividad en esta recreación de los últimos momentos de la vida de Jesús. Aquella semilla inicial fue creciendo con los años hasta convertir la cita en "uno de los actos más conocidos del calendario local" y en un importante foco de atracción de visitantes durante la Semana Santa.

Más de 4.000 visitantes asisten cada año

Esa base teatral siguió muy ligada desde el principio a la parroquia y al texto evangélico. Distintas referencias publicadas en años anteriores recuerdan que los textos fueron adaptados a partir del Evangelio de San Juan por quien fue párroco del municipio durante décadas, Andrés Pulido Jaraíz. Desde entonces la obra ha mantenido esa fidelidad narrativa como uno de sus rasgos distintivos.

Con el paso del tiempo, la representación ha ido creciendo también en dimensión pública. La Diputación de Cáceres ya destacaba en 2019 que la cita alcanzaba entonces su edición número 33 y esperaba reunir a más de 4.000 visitantes. Una cifra que esperan superar en esta nueva entrega y que da idea del tirón que ha ido adquiriendo este evento en un municipio de poco más de 700 habitantes. Ese poder de convocatoria ha reforzado su condición de atractivo no solo religioso, sino también turístico, cultural y patrimonial dentro del norte extremeño.

La representación va "más allá de un acto teatral", es un elemento distintivo de la tradición local que "refuerza la unidad de un pueblo". De esta manera retrataba el evento María Toscano, diputada del Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria. En este sentido, ha recordado que la Diputación de Cáceres apuesta por este tipo de iniciativas como vía para mantener las zonas rurales de la provincia con vida.

La escenografía volverá a desplegarse por distintos puntos del casco urbano. La plaza de España, los accesos a la iglesia, los olivares y el entorno del pueblo servirán de marco para escenas como la Última Cena, la oración en el huerto, el juicio ante Caifás, Pilato y Herodes, las caídas en el vía crucis o la crucifixión.

La unión del pueblo como pilar fundamental

"Una auténtica catequesis al aire libre", así ha descrito la representación el director de la obra, José Luis Bravo. Una experiencia itinerante que aprovecha los propios espacios del municipio para "reforzar el realismo y la intensidad dramática". Esa fórmula es la que ha permitido que la Pasión de Torrecilla se consolide como una de las recreaciones más singulares de la provincia.

Desde la organización se insiste en que "el verdadero valor del acto está en la respuesta del pueblo". Más allá de los papeles protagonistas, la representación se sostiene sobre una implicación coral que incluye a vecinos de distintas edades y que cada año incorpora a nuevas generaciones.

Rodrigo Martín, presidente de la Asociación Amigos de la Pasión, ha señalado que la directiva actual está formada principalmente con jóvenes. Ellos impulsaron este evento movidos por su "ilusión" y agradecen que aun a día de hoy puedan continuar llevándolo a cabo.

Ahí radica buena parte de su fuerza, en haber logrado mantenerse viva desde 1987, con la única interrupción de los años de pandemia, sin perder su carácter comunitario.

La Pasión de Cristo de Torrecilla de los Ángeles llega así a una nueva Semana Santa como algo más que una representación religiosa. Es ya una tradición profundamente arraigada, una expresión de teatro popular y una forma de afirmación colectiva para un municipio que, cada Jueves Santo, convierte su patrimonio, sus calles y su paisaje en parte esencial del relato.