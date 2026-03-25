Semana Santa
Un pueblo convertido en Jerusalén: Torreorgaz revive este Sábado la Pasión de Cristo con una puesta en escena sobrecogedora
Calles y huertos de la localidad Cacerña se transforman en la Jerusalén bíblica en una representación que mezcla tradición y emocióncon, con escenarios reales y una cuidada recreación histórica
Hay lugares que, por unas horas, dejan de ser lo que son para convertirse en algo completamente distinto. Eso es lo que ocurre en Torreorgaz cada vez que celebra su Pasión viviente. Calles, plazas y huertos del pueblo se convierten en una Jerusalén simbólica donde el tiempo parece detenerse. Un recorrido emocional que invita a vivir de cerca los últimos momentos de la vida de Jesucristo.
Representación
La representación, que comenzó su andadura el 28 de marzo de 2015 y se ha realizado casi de forma anual desde entonces, ha ido creciendo con los años hasta convertirse en una cita marcada en el calendario local. Alrededor de 80 vecinos participan activamente en una escenificación que destaca por su realismo, tanto en la vestimenta, con trajes recreados al más mínimo detalle, como en la ambientación de los espacios, donde se recrean las escenas del pasaje de Cristo.
No se trata solo de actuar. En Torreorgaz, cada participante forma parte de un engranaje que busca emocionar al público, que en cada una de sus ediciones ha reunido a un gran número de asistentes, no solo de la localidad, sino también de otras poblaciones próximas. La cuidada vestimenta, los espacios elegidos y la cercanía con el público hacen que cada momento se viva con intensidad y mucho realismo.
Escenas que emocionan
El recorrido arranca con la entrada jubilosa en Jerusalén y avanza por episodios clave como la Última Cena, el Huerto de los Olivos o la negación de Pedro. El juicio ante Pilatos, la flagelación y las caídas marcan un tono cada vez más dramático que desemboca en el instante más sobrecogedor: la crucifixión. En ese momento, la escena se eleva aún más con un telón de fondo único: la ermita del Calvario donde descansa la Virgen de la Soledad, patrona de Torreorgaz, que aporta una imagen de gran fuerza visual y simbólica.
¿Cuándo es la cita?
La Pasión Viviente de Torreorgaz no es solo una representación, sino una experiencia colectiva que une a todo un pueblo. La implicación de sus vecinos, la autenticidad de los escenarios y el cuidado por cada detalle convierten este evento en una cita imprescindible para quienes buscan vivir la Semana Santa desde dentro. La cita será el próximo 28 de marzo a las 19:00 horas, en la explanada del campo de fútbol de la localidad. Una oportunidad para ver cómo un municipio entero se convierte, por un día, en escenario de historia, tradición y emoción.
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