El restaurante Boada de Villamiel demuestra que la alta cocina también florece en pueblos pequeños

En Villamiel, un pequeño pueblo cacereño de la Sierra de Gata con apenas unos 400 habitantes, hay una mesa que está logrando algo poco frecuente: convertir un destino remoto en lugar de peregrinación gastronómica. Se trata de Boada, un restaurante rural que, desde la discreción y el cuidado por el detalle, ha conseguido colarse en las recomendaciones de algunas de las guías gastronómicas más influyentes del país.

La propuesta tiene mucho mérito. En una localidad alejada de los grandes núcleos, Boada ha levantado una cocina de fusión peruana y extremeña que llama la atención por su personalidad, su técnica y su capacidad para dialogar con el territorio sin renunciar a mirar al mundo.

Una de las eleaboraciones de Boada / Tripadvisor

La Guía Repsoldestaca su apuesta por una cocina mestiza que funciona por "el nivel de calidad de la cocina, la atención, la perseverancia, el cuidado de los más pequeños y la prudencia". Esa prudencia, señala, también se traduce en una filosofía: no admitir más reservas de las que pueden atender, una decisión que refuerza la experiencia y subraya el carácter reposado de la casa.

Repsol subraya además el esmero en la búsqueda del producto, la capacidad para cambiar la carta con frecuencia y la técnica culinaria de su chef peruano, factores que lo convierten en un restaurante "emergente y sorpresa" que, pese a la distancia, "justifica un viaje". Entre las recomendaciones de la guía figuran dos platos: las croquetas de ají de gallina y el rabo de ternera elaborado a baja temperatura.

Interior del restaurante. / Guía Repsol

En una línea similar se expresa la guía Macarfi, que sitúa a Boada entre esos restaurantes que merecen el desplazamiento. La guía pone el foco en una cocina fusión que combina con acierto sabores del mundo con ingredientes locales, en una carta cambiante que refleja "creatividad, técnica y respeto por la materia prima". En esa despensa mestiza caben ceviches, gyozas y baos, elaboraciones que conviven con el producto cercano y con una mirada culinaria abierta, sin complejos.

Trato cercano

El reconocimiento no se sostiene solo sobre la opinión de las guías. También los clientes insisten en esos argumentos: trato cercano, cocina medida y una experiencia pensada para disfrutarse sin prisas. En Tripadvisor, una de las reseñas subraya la "atención excelente", con todo "muy bien explicado" y los platos saliendo "a su tiempo". Otra alaba el "magnífico menú degustación maridado con vinos de Moldavia", una elección que define el espíritu curioso de la casa, dispuesta a sorprender también desde la bodega.

Otro de los platos del restaurante / Tripadvisor

El cuidado por la bebida no es un elemento secundario. Tanto Repsol como los propios comensales coinciden en señalar una selección original de vinos, con atención a etiquetas distintas y a referencias portuguesas poco habituales, algo que encaja con la ubicación del restaurante y con su voluntad de ofrecer una experiencia singular de principio a fin.

Boada representa así una de esas historias que refuerzan una idea cada vez más evidente: la alta cocina o la cocina con ambición ya no pertenece solo a las capitales. También puede florecer en pueblos pequeños, en comarcas periféricas y en lugares donde el paisaje, el tiempo y la autenticidad juegan a favor. En Villamiel, esa apuesta ha encontrado su sitio con una propuesta que mezcla técnica, producto, mestizaje y una hospitalidad que deja huella.

Empinadas callejuelas

El escenario también acompaña. Villamiel, en plena comarca de Sierra de Gata, conserva un casco urbano de empinadas callejuelas que invitan al paseo. Entre su patrimonio destacan el Palacio del Deán, del siglo XVII, y la iglesia de la Magdalena, del XVI, con un retablo mayor barroco y una talla de San Pedro Celestino. También sobresalen las ermitas de la Piedad y la Soledad, además de tradiciones populares como el juego del choqui, conservado por las mujeres del pueblo.

Muy cerca, su pedanía de Trevejo, antigua fortaleza musulmana del siglo XIII, ofrece uno de los conjuntos medievales más singulares del norte extremeño, con las ruinas de su castillo y el templo de San Juan Bautista. Un entorno, en definitiva, que redondea la escapada y refuerza la sensación de que, en este rincón de Cáceres, el viaje merece la pena dos veces: por lo que se ve y por lo que se come.