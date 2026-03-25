Trujillo abre una bolsa de empleo temporal para la Feria Nacional del Queso
La convocatoria permitirá cubrir puestos temporales de atención al público, limpieza, servicios múltiples y apoyo administrativo con motivo de la celebración de la XXXIX Feria Nacional del Queso en Trujillo.
La Institución Ferial de Trujillo ha aprobado las bases reguladoras para la creación de una bolsa de empleo temporal con el objetivo de cubrir las necesidades de personal durante la celebración de la XXXIX Feria Nacional del Queso.
Esta convocatoria permitirá reforzar los servicios de la institución durante uno de los eventos más destacados del calendario local, facilitando la contratación de trabajadores para distintos puestos vinculados al desarrollo y atención de la feria.
La bolsa de empleo contempla varias categorías profesionales. Entre ellas figura la de Auxiliar Administrativo, destinada a labores de atención al público y funciones como azafata o azafato, vendedor o vendedora de tickets y contador o contadora de tickets. También se incluye la categoría de Peón de Limpieza, cuyos cometidos estarán centrados en la limpieza de oficinas, servicios y stands del recinto ferial.
Asimismo, se prevé la incorporación de personal como Peón de Servicios Múltiples y de Auxiliar Administrativo para tareas de oficina, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento organizativo y logístico del evento.
Con esta medida, la Institución Ferial de Trujillo busca dar respuesta a las necesidades temporales que genera la Feria Nacional del Queso, un certamen de gran relevancia para la promoción del sector agroalimentario y para la dinamización económica y turística de la ciudad.
La creación de esta bolsa de empleo supone además una oportunidad laboral para vecinos y vecinas interesados en formar parte de la organización de una cita que cada año reúne a productores, visitantes y profesionales en torno a uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española.
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