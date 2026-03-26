El autismo no es una enfermedad a corregir, sino una forma diferente de ser: la visión de una madre de Torre de Don Miguel

En Torre de Don Miguel, un pequeño pueblo de Sierra de Gata, crece Ícaro, un niño de siete años con autismo cuya realidad ha impulsado a su madre, Berta Blanco Alonso, a dar un paso más allá de su trabajo sanitario para convertirse en una voz activa en la sensibilización sobre el trastorno del espectro autista.

Blanco, fisioterapeuta del Servicio Extremeño de Salud en Pinofranqueado y Nuñomoral, conoce el sistema desde dentro. Pero su mirada cambió al convertirse en madre. “Como sanitaria sé que hay poco tiempo en consulta, falta formación y la carga asistencial es enorme. Pero como madre también sé que mi hijo tiene derecho a una atención adaptada”, explica.

Esa doble perspectiva fue el origen de una carta dirigida a sus compañeros del sistema sanitario. Un texto que, tras llegar al departamento de Humanización, terminó convirtiéndose en una serie de charlas bajo el título 'Acogida al paciente autista'. Desde entonces, Blanco recorre hospitales y centros de salud compartiendo una visión que busca transformar la atención sanitaria desde la comprensión.

Berta con su hijo, Ícaro, en Torre de Don Miguel. / Cedida

Uno de los mensajes centrales de su discurso es claro: el autismo no debe entenderse como una enfermedad que hay que corregir. “Es un funcionamiento cerebral diferente, no mayoritario, pero válido”, subraya. Este enfoque, vinculado al paradigma de la neurodiversidad, pretende alejarse de la visión tradicional centrada en el déficit para poner el foco en la diversidad humana.

En ese camino, insiste en la necesidad de romper mitos. Ni todas las personas autistas son genios ni todas presentan discapacidad intelectual. Tampoco viven aisladas del mundo ni son agresivas por naturaleza. “Cuando una persona autista se desregula, no está atacando, está intentando sobrevivir a un entorno que no está adaptado a su forma de procesar la información”, explica.

Adaptar la consulta, un reto pendiente

Desde su experiencia profesional, Blanco señala que uno de los principales cambios necesarios está en la forma de atender a estos pacientes. “Necesitan anticipación, saber cuánto va a durar la consulta, evitar esperas largas o entornos con demasiados estímulos”, detalla.

El sistema sanitario extremeño cuenta con protocolos para pacientes con necesidades especiales, pero su aplicación no siempre es efectiva. “Muchas veces no es falta de voluntad, es desconocimiento”, afirma. Por eso, en sus sesiones formativas incide en aspectos prácticos que tratan cómo comunicarse, cómo identificar sensibilidades sensoriales o cómo estructurar la consulta para reducir la ansiedad.

Además, advierte del riesgo de las pseudoterapias, especialmente en familias recién diagnosticadas. “El autismo no tiene cura. Lo que sí funciona es la atención temprana, la logopedia, la terapia ocupacional o la psicología”, recalca.

Uno de los aspectos que más preocupa a Blanco es la salud mental. Las cifras son contundentes: más del 50% de las personas autistas presentan ansiedad o depresión desde edades tempranas y el suicidio es la segunda causa de muerte en personas con autismo de nivel 1. “No quiero que mi hijo forme parte de esas estadísticas”, afirma con rotundidad.

Sin embargo, denuncia la falta de recursos especializados dentro del sistema público. “No hay suficientes equipos para el diagnóstico ni intervención específica. Muchas familias tienen que recurrir a asociaciones o centros privados”, explica. En el norte de Extremadura, entidades como AUNEX se convierten en referencia, aunque con largas listas de espera.

Un entorno que marca la diferencia

Pese a las dificultades, Blanco destaca el papel positivo del entorno rural. En su caso, vivir en un pueblo pequeño ha supuesto una ventaja. Y concretamente Torre de Don Miguel, del cual asegura que "no podríamos estar en un sitio mejor“. "Ícaro está en una clase con pocos alumnos, todo está adaptado y la comunidad le conoce”, relata.

Esa cercanía se traduce en gestos cotidianos: los compañeros esperan su tiempo de respuesta, celebraciones adaptadas sin aplaudir y solo moviendo las manos o vecinos que entienden sus necesidades sin juzgar. “Aquí no hablamos de inclusión, hablamos de convivencia”, señala.

Algunas actividades extraescolares a las que está apuntado Ícaro también están adaptadas para él. Por ejemplo, la escuela de música 'Notas de Bienvenida' de Torre de Don Miguel, Naturally Spanish de Villasbuenas de Gata (y especialmente su monitora Belén), o Diviertt Plasencia. La madre también quiere mencionar a los monitores de la piscina de Moraleja.

Calle de Torre de Don Miguel. / Parque Cultural Sierra de Gata

No obstante, la falta de servicios obliga a desplazamientos constantes a ciudades como Plasencia para acceder a terapias especializadas, lo que evidencia las carencias del medio rural en este ámbito.

Su objetivo no es otro que transformar la percepción del autismo tanto en el ámbito sanitario como en la sociedad. “No se trata de reparar a la persona, sino de adaptar el entorno”, resume. Para ello, defiende la necesidad de información, formación y empatía. Solo así, asegura, será posible avanzar hacia una convivencia real en la que las personas autistas puedan desarrollar su vida sin estigmas ni barreras innecesarias. “Mi hijo no necesita ser incluido”, concluye. “Necesita ser comprendido”.