Caja Rural de Extremadura moderniza su oficina de Jarandilla de la Vera para mejorar la experiencia de los usuarios

Caja Rural de Extremadura ha culminado la renovación integral de su oficina en Jarandilla de la Vera, una actuación con la que la entidad financiera refuerza su apuesta por la modernización de sus instalaciones y la mejora del servicio en una de las zonas más dinámicas del norte cacereño.

Ubicada en la avenida Soledad Vega Ortiz, 45, la sucursal presenta ahora una imagen completamente actualizada, alineada con la nueva identidad corporativa del grupo. El espacio ha sido diseñado para ofrecer mayor comodidad, luminosidad y cercanía, con el objetivo de mejorar la experiencia de los usuarios y optimizar la atención.

El rediseño ha priorizado la accesibilidad universal, incorporando soluciones que facilitan el acceso a personas con movilidad reducida, así como el uso de materiales que aportan calidez al entorno. Además, la oficina está dimensionada para un equipo de tres profesionales, lo que permitirá agilizar la atención y ofrecer un trato más personalizado.

Imagen de las nuevas instalaciones. / La Gaceta Independiente

Turismo

La intervención cobra especial relevancia en el contexto de la comarca de La Vera, un territorio con fuerte presencia de la agroindustria, el sector servicios y el turismo. En este sentido, el presidente de la entidad, Urbano Caballo, subrayó la estrecha vinculación de la caja con el tejido económico local y su compromiso con el desarrollo social de la zona.

El acto de inauguración contó con la presencia del propio Caballo, junto a la directora general, Rocío Morales, y el director de la oficina, Celestino Borreguero. También asistieron el alcalde de Jarandilla de la Vera, Fermín Encabo, y el párroco Álvaro García, encargado de bendecir las instalaciones.

Durante su intervención, el alcalde destacó la importancia de mantener servicios financieros en municipios de menor tamaño como herramienta clave para frenar la despoblación, al tiempo que puso en valor la atención cercana que presta la entidad, especialmente relevante para la población de mayor edad.

Presentes en la inauguración. / La Gaceta Independiente

El evento reunió además a representantes de entidades locales, entre ellas la Sociedad Cooperativa Tabaco de Cáceres y la Comunidad de Regantes de Jaranda y Jarandilleja. Desde esta última se agradeció el apoyo financiero brindado por la entidad a los agricultores tras las pérdidas derivadas de la rotura de la balsa ‘Charco de la Maricana’, ocurrida en marzo de 2025, cuyas consecuencias persisten.

Tras la visita a las instalaciones y las intervenciones institucionales, la jornada concluyó con un encuentro distendido entre los asistentes.