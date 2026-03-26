La Diputación de Cáceres lleva la innovación al mundo rural con la Red Circular FAB en la Arduino Week Extremadura

La Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres volverá a sumarse este año a la Arduino Week Extremadura, que celebrará su octava edición del 7 al 11 de abril con más de una treintena de actividades repartidas por toda la región. La cita, integrada en la programación internacional de Arduino Week, reunirá en Extremadura a comunidad maker, docentes, investigadores, fablabs, profesionales y público aficionado en torno a la electrónica, el prototipado rápido, la fabricación digital y el Internet de las Cosas.

El objetivo es acercar la tecnología a la ciudadanía

La participación cacereña volverá a tener un peso notable. La red provincial impulsada por la Diputación desarrollará actividades en sus espacios de Cáceres, Arroyo de la Luz, Malpartida de Plasencia, Miajadas, Moraleja, Trujillo, Valencia de Alcántara, Logrosán, Jarandilla de la Vera, Caminomorisco y Alcuéscar. Estas formarán parte de una programación que incluirá talleres como riego automático con Arduino, introducción a la programación, huerto inteligente, electrónica textil para ciclistas o sesiones de tipo repair café. La propuesta mantiene así una línea muy práctica y abierta a públicos diversos.

Red Circular FAB de la Diputación de Cáceres. / Cedida a El Periódico

La Arduino Week Extremadura se ha ido consolidando con los años como una de las citas regionales de referencia para acercar la tecnología a la ciudadanía. Su planteamiento conecta con la filosofía global de Arduino Week, una red internacional de eventos promovidos para compartir proyectos y conocimiento sobre hardware y software libre. En la edición extremeña participan también la Universidad de Extremadura y los fablabs de Badajoz, Cáceres y Mérida, integrados en la red Fabnex, lo que permite combinar la dimensión educativa, universitaria y territorial de este encuentro.

En ese entramado, la Red Circular FAB ocupa un lugar singular. Se trata de una red de 11 centros de innovación territorial coordinada por el Área de Innovación y Provincia Digital de la Diputación de Cáceres, concebida como un espacio abierto para que ciudadanía, empresas y personas emprendedoras accedan a tecnologías, formación y acompañamiento vinculados a la transformación digital, la economía verde y la innovación en el medio rural. La propia Diputación la ha definido en distintas convocatorias como una herramienta estratégica para convertir conocimiento en oportunidades y favorecer la adopción de tecnologías emergentes en los municipios de la provincia.

Una inciativa que se expande por toda la provincia

Ese enfoque explica que la red no se limite a organizar talleres puntuales. En los últimos años ha ampliado su trabajo con programas de emprendimiento, incubación de proyectos, acompañamiento a iniciativas tecnológicas y apertura de nuevos centros, como los de Logrosán, Jarandilla de la Vera o Alcuéscar. La Diputación ha insistido en que estos espacios buscan impulsar talento, liderazgo e innovación en zonas rurales, acercando herramientas que antes parecían reservadas a entornos urbanos o universitarios.

Circular FAB de Logrosán: un espacio para aprender, crear y desarrollar proyectos en el medio rural de Cáceres / Cedida a El Periódico Extremadura

La presencia de la Red Circular FAB en Arduino Week encaja, por tanto, con su propia razón de ser: llevar la tecnología a escala local y hacerlo desde una lógica colaborativa. No es casual que muchas de las actividades previstas giren en torno a pequeños dispositivos útiles para la vida cotidiana, la automatización de tareas o la introducción a la programación desde ejemplos concretos. La apuesta está menos en la exhibición tecnológica que en el aprendizaje práctico y en la posibilidad de que cualquier persona, viva donde viva, pueda experimentar con estas herramientas.

Con esta nueva edición, Extremadura volverá a participar en una iniciativa internacional que conecta centenares de eventos en decenas de países, mientras la provincia de Cáceres refuerza el papel de su red de "fablabs" como puerta de entrada a la innovación en el mundo rural. Durante cinco días, Arduino Week volverá a poner sobre la mesa una idea que la Diputación repite desde hace años: que la transformación digital también puede nacer en los pueblos y hacerse desde ellos.