Piornal sigue apostando por la cultura con la XII edición Certamen Nacional de Teatro Amateur 'La Barraca de Lorca'

El próximo sábado, 28 de marzo, finalizará la XII edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur 'La Barraca de Lorca', una apuesta que cada año el Ayuntamiento de Piornal hace para seguir preservando la cultura y promoviendo las artes escénicas en los entornos rurales.

Cada año son más las compañías interesadas en participar en este evento y, en esta ocasión, han recibido más de 50 candidaturas de prácticamente toda la geografía nacional. Cuatro de estas obras fueron seleccionadas para ser representadas en el escenario del pueblo más alto de Extremadura. Esto ha permitido llenar la oferta y acercar la cultura y las artes escénicas, durante el mes de marzo, a sus gentes y allegados.

Durante la gala de clausura, que tendrá lugar este sábado y que será organizada por el ilusionista y mentalista extremeño, Jorge Luengo, se otorgarán los premios al primer y segundo mejor montaje; premio al mejor actor y actriz protagonista; premio al mejor actor y actriz de reparto; premio a la mejor dirección; premio al mejor vestuario; premio a la mejor escenografía; premio al mejor equipo técnico (iluminación y espacio sonoro) y premio especial del público.

También se hará entrega del Premio 'Piornal es Cultura' 2026, que este año se otorgará a Agustín Jiménez, destacado humorista y actor, nacido en Extremadura, que actualmente protagoniza el podcast 'Pan de Gambas', que está enfocado en la cultura, el humor y el habla extremeña. Este premio es un reconocimiento por su trayectoria en el mundo de las artes escénicas y por su labor en la difusión de la cultura y de nuestra tierra.

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El alcalde, Javier Prieto, agradece que este certamen se siga afianzando en el tiempo y ha destacado la importancia de que Piornal se haya convertido en un altavoz de la cultura y las artes escénicas, porque Piornal es cultura en todos sus rincones y en todas sus estaciones del año.