El proyecto 'Ellas cuentan' llega a Robledollano con talleres de teatro de sombras sobre la memoria colectiva

Robledollano será una de las próximas paradas de 'Ellas cuentan II. Historias animadas sobre la memoria colectiva', un proyecto que une igualdad, creación escénica y recuperación de la memoria oral de los pueblos. El cartel difundido en la localidad anuncia la apertura de inscripciones en el ayuntamiento hasta el 31 de marzo para participar en unos talleres de teatro de sombras que comenzarán el jueves 9 de abril a las 16:00 horas. La actividad cuenta con financiación de la Diputación de Cáceres y se desarrolla con la colaboración de la Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara y de la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la comarca, mientras que la impartición corre a cargo de Soldenoche Teatro.

S. P. R.

La propuesta parte de la idea de utilizar el lenguaje del teatro de sombras para rescatar recuerdos, relatos cotidianos y fragmentos de la historia compartida de los municipios, con una mirada muy centrada en la experiencia de las mujeres. El propio nombre del proyecto remite a esa voluntad de poner voz a quienes muchas veces han sostenido la memoria de los pueblos desde espacios menos visibles, trasladando ahora esos relatos a una experiencia artística participativa. Esa orientación se aprecia ya en la difusión que la Oficina de Igualdad ha hecho del programa en distintos municipios de la comarca.

Un proyecto que ya ha pasado por otros pueblos

La iniciativa no llega por primera vez al territorio. La documentación pública de la propia Oficina de Igualdad muestra que 'Ellas cuentan' ya venía desarrollándose en otros municipios de la mancomunidad antes de su desembarco en Robledollano. En Campillo de Deleitosa, por ejemplo, la oficina anunció el comienzo de la semana con actividades del proyecto 'Ellas cuentan II. Historias animadas', lo que confirma su desarrollo itinerante dentro de la comarca. También en Castañar de Ibor se difundió una nueva edición del programa como una propuesta destinada a recuperar la memoria y las historias de las mujeres del medio rural a través del teatro con títeres, objetos y sombras animadas.

Talleres del proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara / Cedida a El Periódico Extremadura

Esa continuidad permite entender el cartel de Robledollano no como una actividad aislada, sino como una nueva fase de un proyecto comarcal que ha ido echando raíces en distintas localidades de Villuercas-Ibores-Jara. De hecho, la propia denominación 'Ellas cuentan II' deja ver que se trata de una segunda edición o continuación de una línea previa de trabajo, reforzada ahora con un formato artístico muy concreto y con una vocación claramente comunitaria.

Memoria, igualdad y participación

La implicación de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género en el desarrollo del proyecto encaja además con las funciones que este tipo de servicios vienen desempeñando en el ámbito rural extremeño. Promover la igualdad efectiva, visibilizar la experiencia de las mujeres en los pueblos y generar espacios de participación cultural y social son las principales líneas de actuación del grupo. En este caso, la memoria colectiva aparece como un terreno fértil para ese trabajo, al permitir que los recuerdos personales se conviertan en relato común y que lo vivido en el ámbito doméstico o cotidiano adquiera dimensión pública.

El formato de teatro de sombras añade, además, un componente pedagógico y artístico que lo diferencia de otras actividades más convencionales. No se trata solo de recopilar testimonios, sino de transformarlos en imágenes, escenas y narraciones compartidas. Ese proceso convierte a las participantes en creadoras y portadoras de una historia que deja de ser individual para incorporarse a la memoria del pueblo.

Con su llegada a Robledollano, 'Ellas cuentan sigue ampliando su presencia en una comarca donde la cultura y la igualdad se están utilizando como herramientas de cohesión social. La convocatoria abierta en el municipio invita ahora a vecinas y vecinos a sumarse a una experiencia que, más allá del resultado escénico, busca escuchar, ordenar y dar forma a los relatos que siguen viviendo en la memoria local. En pueblos pequeños, donde buena parte de la historia se transmite todavía de boca en boca, iniciativas como esta convierten ese legado en un acto colectivo y visible.