Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francisca CadenasWondersVariantre de MalpartidaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Se trata de la segunda edición de la iniciativa.

El proyecto 'Ellas cuentan' llega a Robledollano con talleres de teatro de sombras sobre la memoria colectiva

La Oficina de Igualdad y Violencia de Género impulsa 'Ellas cuentan II' en Robledollano, un proyecto que fomenta la participación y la igualdad en la comarca de Villuercas-Ibores-Jara a través de la memoria colectiva

El proyecto 'Ellas cuentan II. Historias animadas sobre la memoria colectiva' llega a Robledollano.

El proyecto 'Ellas cuentan II. Historias animadas sobre la memoria colectiva' llega a Robledollano. / El Periódico Extremadura

Sofía Pérez Ramiro

Sofía Pérez Ramiro

Robledollano

Robledollano será una de las próximas paradas de 'Ellas cuentan II. Historias animadas sobre la memoria colectiva', un proyecto que une igualdad, creación escénica y recuperación de la memoria oral de los pueblos. El cartel difundido en la localidad anuncia la apertura de inscripciones en el ayuntamiento hasta el 31 de marzo para participar en unos talleres de teatro de sombras que comenzarán el jueves 9 de abril a las 16:00 horas. La actividad cuenta con financiación de la Diputación de Cáceres y se desarrolla con la colaboración de la Mancomunidad Integral Villuercas-Ibores-Jara y de la Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la comarca, mientras que la impartición corre a cargo de Soldenoche Teatro.

Video | La importancia de las mujeres rurales en el proyecto 'Ellas cuentan'

Video | La importancia de las mujeres rurales en el proyecto 'Ellas cuentan'

S. P. R.

La propuesta parte de la idea de utilizar el lenguaje del teatro de sombras para rescatar recuerdos, relatos cotidianos y fragmentos de la historia compartida de los municipios, con una mirada muy centrada en la experiencia de las mujeres. El propio nombre del proyecto remite a esa voluntad de poner voz a quienes muchas veces han sostenido la memoria de los pueblos desde espacios menos visibles, trasladando ahora esos relatos a una experiencia artística participativa. Esa orientación se aprecia ya en la difusión que la Oficina de Igualdad ha hecho del programa en distintos municipios de la comarca.

Un proyecto que ya ha pasado por otros pueblos

La iniciativa no llega por primera vez al territorio. La documentación pública de la propia Oficina de Igualdad muestra que 'Ellas cuentan' ya venía desarrollándose en otros municipios de la mancomunidad antes de su desembarco en Robledollano. En Campillo de Deleitosa, por ejemplo, la oficina anunció el comienzo de la semana con actividades del proyecto 'Ellas cuentan II. Historias animadas', lo que confirma su desarrollo itinerante dentro de la comarca. También en Castañar de Ibor se difundió una nueva edición del programa como una propuesta destinada a recuperar la memoria y las historias de las mujeres del medio rural a través del teatro con títeres, objetos y sombras animadas.

Talleres del proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara

Talleres del proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara

Ver galería

Talleres del proyecto 'Ellas cuentan', impulsado desde la Mancomunidad Villuercas-Ibores-Jara / Cedida a El Periódico Extremadura

Esa continuidad permite entender el cartel de Robledollano no como una actividad aislada, sino como una nueva fase de un proyecto comarcal que ha ido echando raíces en distintas localidades de Villuercas-Ibores-Jara. De hecho, la propia denominación 'Ellas cuentan II' deja ver que se trata de una segunda edición o continuación de una línea previa de trabajo, reforzada ahora con un formato artístico muy concreto y con una vocación claramente comunitaria.

Memoria, igualdad y participación

La implicación de la Oficina de Igualdad y Violencia de Género en el desarrollo del proyecto encaja además con las funciones que este tipo de servicios vienen desempeñando en el ámbito rural extremeño. Promover la igualdad efectiva, visibilizar la experiencia de las mujeres en los pueblos y generar espacios de participación cultural y social son las principales líneas de actuación del grupo. En este caso, la memoria colectiva aparece como un terreno fértil para ese trabajo, al permitir que los recuerdos personales se conviertan en relato común y que lo vivido en el ámbito doméstico o cotidiano adquiera dimensión pública.

El formato de teatro de sombras añade, además, un componente pedagógico y artístico que lo diferencia de otras actividades más convencionales. No se trata solo de recopilar testimonios, sino de transformarlos en imágenes, escenas y narraciones compartidas. Ese proceso convierte a las participantes en creadoras y portadoras de una historia que deja de ser individual para incorporarse a la memoria del pueblo.

Noticias relacionadas y más

Con su llegada a Robledollano, 'Ellas cuentan sigue ampliando su presencia en una comarca donde la cultura y la igualdad se están utilizando como herramientas de cohesión social. La convocatoria abierta en el municipio invita ahora a vecinas y vecinos a sumarse a una experiencia que, más allá del resultado escénico, busca escuchar, ordenar y dar forma a los relatos que siguen viviendo en la memoria local. En pueblos pequeños, donde buena parte de la historia se transmite todavía de boca en boca, iniciativas como esta convierten ese legado en un acto colectivo y visible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La variante de Malpartida de Cáceres se diseñó para ser autovía, pero su conversión completa dependerá del tráfico
  2. Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
  3. La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
  4. Expropiaciones para una macroplanta solar con 76.000 paneles y 28 millones de euros de inversión al lado de Cáceres
  5. Transportes adjudica un contrato en Cáceres para mejorar la A-58 y N-521 e impulsar la movilidad en la provincia
  6. La salvación del Cacereño: cuentas, rivales directos y calendario final
  7. La calle de Cáceres que tiene un Palacio Imperial
  8. PP y Vox últiman el programa de gobierno de Extremadura con el concurso de Génova

El proyecto 'Ellas cuentan' llega a Robledollano con talleres de teatro de sombras sobre la memoria colectiva

La Diputación de Cáceres lleva la innovación al mundo rural con la Red Circular FAB en la Arduino Week Extremadura

La Diputación de Cáceres lleva la innovación al mundo rural con la Red Circular FAB en la Arduino Week Extremadura

'Miles Gloriosus: El soldado fanfarrón' llega a Montehermoso: una comedia de enredos y humor para todos los públicos

Caja Rural de Extremadura moderniza su oficina de Jarandilla de la Vera para mejorar la experiencia de los usuarios

Caja Rural de Extremadura moderniza su oficina de Jarandilla de la Vera para mejorar la experiencia de los usuarios

Torrejón el Rubio celebrará el 28 de marzo la I Convivencia de Rehalas con desfiles, concursos y música flamenca

El autismo no es una enfermedad a corregir, sino una forma diferente de ser: la visión de una madre de Torre de Don Miguel

El autismo no es una enfermedad a corregir, sino una forma diferente de ser: la visión de una madre de Torre de Don Miguel

Los sabores de la Semana Santa en la Pastelería Basilio de Trujillo

Los sabores de la Semana Santa en la Pastelería Basilio de Trujillo

María Ramos, la mujer de 105 años de Aldea del Cano que aprendió a leer con su padre y sabe lo que es el WhatsApp y el BlaBlaCar

Tracking Pixel Contents