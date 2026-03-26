Los sabores de la Semana Santa en la Pastelería Basilio de Trujillo

En Trujillo, la Semana Santa también se vive a través del paladar. Más allá de las procesiones, el incienso y el recogimiento, hay un aroma que cada año anuncia estas fechas con la misma fuerza que las campanas: el de los dulces tradicionales recién hechos. En la calle Herreros, a pocos pasos de la Plaza Mayor, la Pastelería Basilio mantiene viva desde 1932 una herencia repostera que forma parte de la memoria de varias generaciones.

Allí, entre escaparates cuidados y un inconfundible olor a miel, harina y horno, conversamos con Óscar Bote y María José de Julián, responsables de un negocio familiar que afronta estos días de máxima actividad con la misma mezcla de tradición, esfuerzo e innovación que les caracteriza.

Flores o floretas, típicas de estas fechas / A. C.

Óscar lo tiene claro al hablar de los sabores más representativos de estas fechas en la ciudad: “Los más típicos aquí en Trujillo quizás son el bollo de Pascua, aunque ya se ha integrado mucho la torrija. También hacemos muchos tipos de torrija, y luego están todos los clásicos: las flores y los pestiños”.

Son nombres que remiten de inmediato a la cocina de siempre, a las recetas heredadas y a una forma de entender la repostería en la que el tiempo sigue siendo un ingrediente fundamental. Es el caso del pestiño, uno de los imprescindibles de estas semanas. Su elaboración, explica Óscar, parte de una masa clásica hecha con harina y vino, que después se estira, se recorta y se fríe antes de bañarse en miel. Sencillo en apariencia, pero profundamente ligado a la tradición.

En la calle Herreros, junto a la Plaza Mayor, la Pastelería Basilio mantiene viva desde 1932 una tradición repostera que ha marcado generaciones

Con años de historia, el local aún conquista a quien lo visita por primera vez: “Entran atraídos por el olor y los escaparates”

La historia de Basilio también es una historia de continuidad. María José ha preservado la esencia familiar, mientras que Óscar, incorporado al obrador hace ya 16 años, ha ido aprendiendo el oficio con las recetas heredadas del abuelo y de los padres. “Aquí me he acoplado”, resume con naturalidad, como quien sabe que el oficio pastelero no se aprende de golpe, sino a base de constancia, madrugones y muchas hornadas.

Y constancia no falta. En vísperas del Viernes de Dolores, los encargos ya se acumulan. “Ya tenemos bastantes pedidos. Hoy ha salido encargo incluso para Madrid y para otros luh, de bollos de Pascua y de un montón de cosas que la gente nos demanda incluso desde fuera de Trujillo”, cuenta. La fama de sus dulces, por tanto, no se queda en la ciudad: también viaja.

Porque Basilio es uno de esos negocios que exigen una dedicación casi absoluta. “Es de lunes a domingo”, reconocen. Apenas hay descanso, salvo alguna escapada ocasional de tres o cuatro días. Durante la Semana Santa, además, la actividad se intensifica todavía más: la pastelería no cierra al mediodía y permanece abierta desde la mañana hasta la noche para atender a vecinos, turistas y clientes habituales.

Torrijas, el dulce típico de Semana Santa / A. C.

Antiguo y moderno

El local, pese a su larga trayectoria, sorprende a quienes lo visitan por primera vez. “Entran atraídos por el olor y por los escaparates”, explica María José. Y una vez dentro, muchos se sorprenden de encontrar “un sitio tan antiguo” que, sin embargo, sigue viéndose “tan moderno, tan bonito”, sin renunciar a los dulces clásicos pero incorporando también nuevas especialidades.

Entre esos productos estrella destaca el bollo de Pascua, uno de los emblemas de estas fechas. A menudo se le identifica con el llamado bollo dormido, aunque Óscar matiza que la diferencia está en la elaboración. Mientras que el bollo de Pascua que hacen en panadería suele prepararse de una forma más rápida, el dormido requiere más paciencia: hay que dejarlo reposar y fermentar dos veces. El resultado es un bollo más tierno, con estilo pastelero, dulce pero no en exceso, con mucha miga y una textura tan suave que, como dice Óscar, “se puede comer sin mojar, es una maravilla”.

Para el visitante, sin embargo, la tentación no se limita a la repostería de Semana Santa. Según explican, lo que más suelen llevarse los turistas es el bollo de Pascua, el bizcocho de limón, las yemas de Pizarro, y las perrunillas. A ello se ha sumado recientemente una propuesta que está despertando mucho interés: la perrunilla de bellota.

Bollos suizos. / A. C.

Esa recuperación de la harina de bellota, un ingrediente clásico de Extremadura que con el paso del tiempo ha ido perdiéndose, es una de las apuestas personales de Óscar. La está incorporando en bizcochos y perrunillas, con una gran acogida por parte del público. No solo supone una innovación dentro de la casa, sino también una manera de reconectar con productos tradicionales de la tierra y darles nueva vida.

Junto a esa línea más innovadora, Basilio mantiene intactos otros referentes de su obrador. Uno de ellos es el famoso tocinillo de cielo, otro de sus grandes reclamos. “Tenemos bastantes clientes de muchos pueblos alrededor que vienen a buscarlo exclusivamente”, asegura Óscar. En una jornada normal pueden salir entre 80 y 100 unidades, una cifra que da idea de su tirón.

Tartas personalizadas

La oferta se completa con tartas personalizadas, adaptadas a los gustos de cada cliente, además de pan y una pequeña selección de productos gourmet de la zona. No es casualidad: Óscar fue anteriormente sumiller, y ese conocimiento le ha permitido crear también un pequeño rincón dedicado a vinos y productos de la comarca y de Extremadura. Entre ellos, fuera ya del capítulo dulce, uno de los más demandados es la Torta del Casar, junto a algunos vinos seleccionados.

Canelones / A. C.

Pero si hay un rey indiscutible en el mostrador, incluso por encima de muchos dulces estacionales, ese es el bizcocho de limón. Así lo confirma Óscar sin dudar cuando se le pregunta por el dulce más vendido: “El bizcocho de limón”.

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En Basilio, la tradición no se exhibe como una pieza de museo. Se amasa, se fríe, se hornea y se vende cada día. En una ciudad como Trujillo, donde la Semana Santa tiene tanto de devoción como de encuentro, sus dulces siguen ocupando un lugar esencial. Son memoria, identidad y también una forma de dar la bienvenida a quienes llegan de fuera buscando algo más que monumentos: un sabor que les explique, de verdad, dónde están.