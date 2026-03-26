'Miles Gloriosus: El soldado fanfarrón' llega a Montehermoso: una comedia de enredos y humor para todos los públicos

La Primavera Cultural de Montehermoso continúa este fin de semana con una nueva cita en el Auditorio Municipal, donde se representará ‘Miles Gloriosus: El soldado fanfarrón’, una propuesta teatral que se anuncia como una de las funciones destacadas de la programación de este año.

La obra, basada en el clásico latino de Plauto y presentada en versión de Claudio Martín, gira en torno al personaje de Pirgopolinices, un militar vanidoso y ridículo que mantiene retenida en su casa a Filocomasia, enamorada en realidad del joven Pleusicles. A partir de ahí entra en juego Palestrión, esclavo del soldado y verdadero motor de la trama, que pone en marcha una sucesión de engaños y argucias para liberar a los enamorados y ridiculizar al fanfarrón. El resultado es una comedia de enredos, identidades fingidas y humor muy físico que conserva el pulso satírico del texto original.

La sinopsis difundida en programaciones anteriores de la misma versión subraya precisamente ese mecanismo cómico: tras ser descubiertos los encuentros secretos entre los enamorados, Palestrión idea un plan para confundir a Esceledro, embelesar al propio soldado con una falsa dama y dejar finalmente en evidencia al orgulloso Pirgopolinices. La función, de unos 90 minutos de duración y pensada para todos los públicos, se mueve así entre la comedia clásica y el teatro popular, dos ingredientes que encajan bien con el espíritu de una programación cultural de primavera orientada al gran público.

La llegada de ‘Miles Gloriosus’ se enmarca en una Primavera Cultural Montehermoseña que este año ha vuelto a reunir una oferta variada de teatro, música y espectáculos familiares. En la programación difundida por el consistorio se anunciaban propuestas de musicales, teatro para público adulto e infantil, comedia y otras actividades escénicas entre comienzos de marzo y principios de abril, con el objetivo de mantener una agenda cultural continuada en el municipio.

Otras representaciones que han formado parte del programa primaveral

Dentro de ese calendario ya han pasado por el auditorio otras funciones previas. El propio ayuntamiento promocionó en días anteriores una nueva representación de teatro dentro de esta misma Primavera Cultural, lo que confirma la apuesta por un formato de cartel prolongado, con varias citas consecutivas y orientado a fidelizar público local.

La elección de ‘Miles Gloriosus’ no es casual dentro de ese planteamiento. La pieza de Plauto, una de las comedias más conocidas del teatro clásico, sigue funcionando hoy por la vigencia de sus tipos humanos: el poderoso ridículo, el criado ingenioso y los enamorados que buscan burlar la autoridad. En esta adaptación, ese esquema se traslada con un tono accesible y muy visual, algo que favorece su conexión con públicos amplios y con circuitos culturales municipales.

Montehermoso mantiene así una línea de programación en la que el teatro ocupa un lugar central durante la primavera. Más allá de la función concreta de este sábado, la propuesta municipal refuerza la idea de una temporada cultural pensada para dinamizar la vida local y ofrecer alternativas de ocio en fechas previas a la Semana Santa. En ese contexto, la comedia de Plauto llega como una invitación al humor y al enredo clásico, pero también como una nueva parada en una agenda que busca dar continuidad a la actividad escénica del municipio.

La representación tendrá lugar el sábado 28, pero el ayuntamiento mantiene abierta la venta anticipada de entradas en la Biblioteca Municipal, de lunes a jueves por la tarde y los viernes por la mañana. Las localidades que queden disponibles se podrán adquirir en taquilla el mismo día de la función.

Con esta nueva función, la Primavera Cultural de Montehermoso mantiene el pulso de una programación que combina variedad, cercanía y vocación de público. Y este sábado lo hará con una obra en la que la astucia de Palestrión, las trampas del amor y la fanfarronería de Pirgopolinices volverán a demostrar que algunos mecanismos de la comedia, aunque nacieran en la Roma antigua, siguen funcionando sobre el escenario con total actualidad.