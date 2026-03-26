Caza
Torrejón el Rubio celebrará el 28 de marzo la I Convivencia de Rehalas con desfiles, concursos y música flamenca
Un desayuno popular con migas y la presencia de unas 25 rehalas darán el pistoletazo de salida a esta celebración, que incluirá actividades para todos los públicos y puestos de artesanía.
Torrejón el Rubio se prepara para acoger el próximo 28 de marzo de la I Convivencia de Rehalas, un evento que reunirá a aficionados al mundo de la caza en una jornada que combinará tradición, actividades culturales y convivencia popular en el Campo de Fútbol Nuevo de la localidad.
El programa arrancará a primera hora de la mañana, entre las 9.00 y las 9.30 horas, con la recepción de rehalas participantes. A continuación, a las 10.30 horas, tendrá lugar un desayuno popular con migas, organizado con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Mayores, la Asociación de Mujeres y el vecino Manolo Perinola.
Uno de los momentos centrales será la inauguración oficial a las 11.30 horas, que correrá a cargo de la alcaldesa del municipio, Nazaret Gordo, y de una figura destacada del ámbito cinegético. Durante este acto también se rendirá homenaje a los perreros locales fallecidos, en reconocimiento a su contribución a esta tradición.
Desfile, concurso y exhibición
A partir de las 12.30 horas se desarrollará el desfile de colleras en distintas modalidades, seguido de un concurso de toque de caracola y una exhibición de tiro de mulas organizada por Mulas Polvorilla. La jornada continuará con actuaciones musicales, destacando la presencia del grupo flamenco 'A Compás' a las 14.00 horas, que volverá a actuar por la tarde a las 16.30 horas.
Tras la comida prevista a las 15.00 horas, se celebrará la entrega de premios a los participantes en los diferentes concursos y modalidades a las 16.00 horas. El cierre festivo llegará a partir de las 18.00 horas con la sesión musical del DJ David Cerro.
Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente lúdico con servicio de barra, actividades para todos los públicos, castillos hinchables, tiro con arco a cargo del Club San Jorge, sorteos, bingos y puestos de artesanía y asociaciones locales.
Habrá unas 25 rehalas y se espera que esta edición sea el inicio de más en el futuro.
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