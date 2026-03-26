Torrejón el Rubio celebrará el 28 de marzo la I Convivencia de Rehalas con desfiles, concursos y música flamenca

Torrejón el Rubio se prepara para acoger el próximo 28 de marzo de la I Convivencia de Rehalas, un evento que reunirá a aficionados al mundo de la caza en una jornada que combinará tradición, actividades culturales y convivencia popular en el Campo de Fútbol Nuevo de la localidad.

El programa arrancará a primera hora de la mañana, entre las 9.00 y las 9.30 horas, con la recepción de rehalas participantes. A continuación, a las 10.30 horas, tendrá lugar un desayuno popular con migas, organizado con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación de Mayores, la Asociación de Mujeres y el vecino Manolo Perinola.

Uno de los momentos centrales será la inauguración oficial a las 11.30 horas, que correrá a cargo de la alcaldesa del municipio, Nazaret Gordo, y de una figura destacada del ámbito cinegético. Durante este acto también se rendirá homenaje a los perreros locales fallecidos, en reconocimiento a su contribución a esta tradición.

Desfile, concurso y exhibición

A partir de las 12.30 horas se desarrollará el desfile de colleras en distintas modalidades, seguido de un concurso de toque de caracola y una exhibición de tiro de mulas organizada por Mulas Polvorilla. La jornada continuará con actuaciones musicales, destacando la presencia del grupo flamenco 'A Compás' a las 14.00 horas, que volverá a actuar por la tarde a las 16.30 horas.

Tras la comida prevista a las 15.00 horas, se celebrará la entrega de premios a los participantes en los diferentes concursos y modalidades a las 16.00 horas. El cierre festivo llegará a partir de las 18.00 horas con la sesión musical del DJ David Cerro.

Horario de la I convivencia de rehalas. / Cedida

Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente lúdico con servicio de barra, actividades para todos los públicos, castillos hinchables, tiro con arco a cargo del Club San Jorge, sorteos, bingos y puestos de artesanía y asociaciones locales.

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Habrá unas 25 rehalas y se espera que esta edición sea el inicio de más en el futuro.