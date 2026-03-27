Un recorrido de once años a través del arte de Alba Deliz: "La pintura es una forma de representar lo que le corazón siente"

"Un ratito de color en el que pararse a recargar de energía", con estas palabras presenta la artista Alba Delgado Izquierdo su nueva exposición que inaugura este fin de semana en el municipio cacereño de El Torno. Ella entró a formar parte del mundo gráfico a través de la publicidad y las relaciones públicas, con unos primeros estudios que realizó en Salamanca.

De allí dio el salto a la capital, y se mudó a Madrid para estudiar un Máster en Diseño y Dirección de Arte. Fue entonces cuando comenzó a enamorarse de la pintura de una "forma tan natural" que parece que siempre había formado parte de ella. La decisión de iniciarse en esta vía profesional fue el remedio para acercarse al mundo artístico, pero precisamente fueron algunas de sus asignaturas las que terminaron por reconducirla a la pintura.

De un tímido comienzo a exponer en su propia galería

Desde pequeña había sentido interés por la fotografía y también había hecho algunas pequeñas ilustraciones. Sin embargo, en su familia nadie había sido artista antes, y ese fue un detalle que la frenó al principio. El no saber cómo dar visibilidad a sus obras hizo que en un principio se las guardase para sí misma y para los suyos. Sin embargo, esa necesidad de mostrar su arte interior seguía latiendo con fuerza dentro de ella.

La trayectoria de una ilustradora no siempre arranca con una decisión brusca, sino con un proceso lento de búsqueda, ensayo y acumulación de experiencias. Este recorrido la llevó a desembocar en una apuesta profesional propia en la que hoy conviven la creación artística, la ilustración aplicada y el diseño.

Sus inicios se establecen en 2015, cuando se decidió a compartir sus creaciones con el mundo a través de redes sociales. A partir de entonces poco a poco comenzaron a llegar las propuestas profesionales. Sus primeros pasos en este ámbito llegaron a través de una revista, donde comenzó a colaborar como ilustradora.

A partir de ahí, la disciplina fue ganando espacio en su vida de forma progresiva. Mientras desarrollaba su trabajo en Madrid, seguía formándose en paralelo, aprovechando los fines de semana para asistir a cursos y talleres con artistas que admiraba. Recuerda especialmente uno de esos encuentros, en torno a 2016, con la ilustradora Carla Fuentes, una experiencia que le permitió abrir nuevas vías de experimentación con materiales como el gouache o las tintas chinas.

La publicidad fue su puerta de entrada al mundo del arte

Aquella etapa, muy marcada por la curiosidad, la define como una constante personal que venía ya desde la infancia y que, con los años, fue alimentando a base de pruebas, técnicas y referencias nuevas. Más que una evolución lineal, habla de un proceso de exploración continua, en el que la formación informal, la observación y la práctica tuvieron un papel decisivo.

Durante cerca de nueve años, vivió en Madrid y compaginó su empleo en agencias y estudios de diseño con una actividad paralela cada vez más sólida en torno a la ilustración. En ese tiempo empezó a construir su propia identidad profesional con el nombre artístico de Alba Deliz, que nace de la unión de sus apellidos. Creó su página web, comenzó a asumir encargos y fue dando forma a una doble vertiente que convivía entre el trabajo por cuenta ajena y sus propios proyectos. Lo que había comenzado como un simple hobby, ahora era un oficio real.

Fotografía de la artista Alba Delgado Izquierdo. / Cedida a El Periódico

El cambio llegó en torno a 2020, cuando decidió dar el paso y dedicarse por completo a su actividad. Desde entonces, su trabajo se ha movido entre dos terrenos que no entiende como opuestos, sino como complementarios. Por un lado, una dimensión más plástica y artística; por otro, la aplicación de la ilustración al ámbito del diseño, la comunicación y la publicidad.

Esa mezcla define buena parte de su perfil actual. Entre sus trabajos recientes cita, por ejemplo, el diseño de un packaging para La Chinata, una colaboración que sitúa su lenguaje visual en el terreno del producto y de la marca. También recuerda un encargo vinculado a una iniciativa gastronómica desarrollada en Plasencia, relacionada con Arrieros de Farragua, en la que realizó un photocall ilustrado para una propuesta impulsada por el cocinero Ricardo Señorán.

La versatilidad de la pintura es lo que la hace "mágica"

En ambos casos aparece una idea de fondo: la de una ilustración que no se queda únicamente en el cuadro o en la obra personal, sino que dialoga con otros formatos y otros usos. Su trabajo se mueve así entre el cartel, el objeto, la intervención visual y el encargo profesional, con una mirada que combina sensibilidad artística y herramientas del diseño.

Lejos de abandonar una faceta por otra, la ilustradora defiende precisamente esa convivencia. En su caso, la parte artística y la publicitaria no compiten, sino que se alimentan mutuamente. De un lado, la libertad de experimentación; del otro, la capacidad de adaptar un lenguaje propio a contextos concretos y necesidades reales. Además, pronto empezaron también las exposiciones donde todos aquellos que siempre habían disfrutado sus pinturas a través de una pantalla por fin pudieron conocerlas junto a su autora.

La artista ahora prepara con mucha ilusión su próximo evento, que plantea como un "viaje al pasado". A partir de varias obras plantea un recorrido a través de su trayectoria artística de estos once años. Aunque los temas son muy variados, Alba destaca que suele tener una línea principal muy centrada en la naturaleza. Un hecho que atribuye a "unas raíces extremeñas muy arraigadas". La exposición está formada por ilustraciones, pinturas y grabados.

La creadora define su lenguaje visual a partir de dos elementos que considera constantes: el uso de un color energético y la búsqueda de contrastes intensos. A partir de ahí, su trabajo se mueve también en un terreno profundamente emocional, muy ligado a la música. De hecho, recuerda que uno de sus primeros impulsos como ilustradora fue precisamente traducir canciones en imágenes. Escuchaba fragmentos de temas que le gustaban y trataba de "convertirlos en una escena visual", como si la música pudiera adquirir forma, color y composición sobre el papel.

El tiempo es un elemento clave para los artistas

Esa conexión entre sonido e imagen ha seguido presente en su trayectoria. Entre los trabajos que recuerda con especial cariño figura el universo gráfico que desarrolló hace unos años para un disco del músico placentino Lino Suricato, un proyecto en el que se encargó de toda la parte artística. También admite que una de las líneas que más le atraen dentro de su oficio es la creación de portadas de discos, un formato en el que siente que puede dialogar directamente con las emociones que despierta la música.

En esa forma de entender la pintura aparece una idea recurrente, "no se trata solo de representar algo, sino de dejar que la obra vaya encontrando su propio camino". Alba explica que pintar exige un tiempo largo, una disposición distinta y "una calma que no encaja con la prisa". No concibe la pintura como una tarea que pueda resolverse en una hora suelta, sino como un proceso que requiere preparación, concentración y un cierto abandono del resto de tareas. Antes incluso de empezar a pintar hay que disponer el espacio, elegir materiales, preparar pinceles y entrar en otro ritmo.

Imagen de la artista con su cuadro 'Sakura y amapolas'. / Cedida a El Periódico

Esa dimensión pausada del trabajo es, para ella, parte esencial del valor de la pintura. Frente a otras disciplinas más inmediatas, aquí el proceso pesa tanto como el resultado. A veces llega al lienzo con una idea clara de lo que quiere hacer; otras, la obra se va transformando por el camino y "acaba en un lugar muy distinto" del imaginado al principio. Y ahí, precisamente, encuentra una de las partes más estimulantes del oficio. En ese juego de cambios, de decisiones sobre la marcha y de diálogo entre lo previsto y lo que termina ocurriendo.

La creadora reivindica también el "reto que implica la pintura" entendida como creación y no solo como destreza técnica. Admite su admiración por quienes dominan una técnica impecable, pero distingue esa capacidad de la libertad de construir una obra propia, de "arriesgar, borrar, cambiar y probar". Para ella, ese margen de incertidumbre es uno de los aspectos más vivos del proceso artístico.

Cada persona le da su propio significado a una misma pintura

En su discurso aparece además con fuerza la relación entre arte y estado de ánimo. La emoción del momento puede alterar por completo el rumbo de una obra. Un cuadro pensado desde la luminosidad puede terminar envuelto en una gama oscura, y eso no se vive como un error, sino como parte de la verdad de lo que está ocurriendo. La pintura, sostiene, está fundamente conectada con "cómo se encuentra una en cada instante".

A esa dimensión íntima se suma otra: la mirada del espectador. Alba subraya que cada persona "interpreta una obra desde sus propias emociones", de forma que una imagen que para quien la creó nació desde la tristeza puede ser leída por otro como algo luminoso o sereno. Esa distancia entre intención y recepción, lejos de incomodarla, le parece una de las grandes virtudes del arte.

Su trayectoria expositiva ha ido creciendo en paralelo a esa evolución creativa. Entre sus muestras más recientes recuerda una exposición en Versátil, en Zarza, otra individual en Donosti, donde trabaja con una galería, y una anterior en Café La Palma, en Madrid, un espacio muy vinculado a la música. También destaca su participación en una propuesta colectiva que llevó arte contemporáneo al entorno rural, una iniciativa que valora especialmente por esa capacidad de sacar la obra de los circuitos urbanos y acercarla a otros públicos.

La exposición recorre sus once años de trayectoria

De todas ellas guarda recuerdos distintos, aunque menciona con especial emoción aquella exposición madrileña celebrada poco antes de la pandemia. La recuerda como una cita muy arropada, con presencia de amigos, compañeros de trabajo y gente llegada incluso desde Plasencia. Poco después llegó el confinamiento y los cuadros quedaron allí encerrados durante meses, en una escena casi irreal que terminó marcando el final de una etapa y el comienzo de otra.

Su próxima exposición, titulada '¿Dónde vamos tan deprisa?', se inaugura este sábado en la Casa de Cultura Dulce Chacón de El Torno. Allí se podrá visitar hasta el 5 de abril, en palabras de la artista, "efímera, llena de renovación y buenas energías como la floración de los cerezos". Estará abierta al público de once a una en horario de mañana y entre las cinco y las ocho por la tarde.

Un mural que realizó la artista Alba Deliz en El Torno. / Cedida a El Periódico

Como señala la artista, la cita coincide con la floración del cerezo y la celebración de la Semana Santa, algo que para ella supone "un plan perfecto de fin de semana". En sus propias palabras, en los tiempos actuales en que "solo parece haber malas noticias", espera que sus obras puedan servir como un "espacio de descanso" para quienes quieran visitarlas.

Su relato deja algo claro, para ella pintar es mucho más que hacer una obra, "se trata de abrir un espacio de tiempo lento, de emoción y de búsqueda", en el que cada cuadro termina diciendo algo que a veces ni siquiera estaba previsto al empezar.