Eljas se vuelca con la solidaridad con el VIII Festival Benéfico a favor de la Asociación Oncológica Extremeña

Eljas celebrará este sábado 28 de marzo una de las citas solidarias más reconocibles de su calendario local: el VIII Festival Benéfico AOEX, una jornada organizada a favor de la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX). La actividad combinará convivencia, música, ruta senderista, gastronomía y espectáculos desde primera hora de la mañana hasta la noche. El cartel difundido por la organización sitúa las actividades en distintos momentos del día y confirma la consolidación de una convocatoria que ya se ha convertido en una tradición en la localidad.

La programación arrancará a las 9:00 horas con un desayuno en la plaza, con dulces típicos y tostadas con aceite, y continuará media hora después con una ruta senderista. Se trata de la V Ruta Solidaria ‘U Carzau’ que requiere inscripción previa. Durante la mañana también habrá hinchables para los más pequeños. A mediodía se celebrará la presentación y bienvenida, seguida del inicio del festival con actuaciones de baile y folklore. Entre los grupos anunciados figuran Bailis in linea Ro Martín cun us Tres Lugaris, Sevillanas de Lugal, Bachata Us Tres Lugaris, Rancho Folklórico As Aranhas y Carlos U Yoga. La comida solidaria está prevista para las 14.30 horas, con un donativo de ocho euros.

La tarde dará paso a uno de los bloques más llamativos del cartel: un bingo solidario y un apartado de shows drag con nombres como Femurrosa, Estela Cariño, Cloud Danger, Paimon y Tóxica. La jornada se cerrará a partir de las 19.00 horas con la sesión de DJ Pulga y una propuesta de chocolate con churros, con donativo de tres euros. La organización figura a nombre de Alicia Bellanco Flores, con la colaboración del Ayuntamiento de Eljas y otros apoyos locales.

Una cita ya asentada

Más allá de la programación concreta de este año, el festival muestra una trayectoria ya consolidada en el municipio. La documentación pública de AOEX permite situar esta iniciativa, al menos, en 2018, año en el que la memoria de actividades de la asociación recogía ya en Eljas un Festival de Folklore Extremeño a beneficio de AOEX Coria, celebrado el 29 de abril con el apoyo del ayuntamiento. Ese dato confirma que la localidad llevaba ya entonces integrada en el calendario solidario de la entidad y vinculada a una fórmula basada en actuaciones, convivencia y recaudación social.

A ello se suma otra pista de continuidad: en redes sociales han quedado referencias a un II Festival Benéfico en Eljas a favor de AOEX fechado también en abril de 2018, lo que indica que la cita ya había arrancado con anterioridad y que en aquel momento celebraba al menos su segunda edición. En ese sentido, el cartel actual, que la presenta como octava edición, refuerza la idea de un evento que ha conseguido mantenerse y crecer dentro de la vida social de la localidad.

AOEX y la red solidaria de los pueblos

La celebración encaja además en la filosofía de trabajo de AOEX, una entidad con presencia en distintos puntos de Extremadura y una intensa actividad de apoyo a pacientes oncológicos, sensibilización y organización de eventos benéficos. Las memorias de la asociación reflejan con claridad esa red de acciones repartidas por la región, donde marchas, conciertos, rutas, festivales y actividades populares se convierten en una vía de recaudación, pero también de acompañamiento comunitario y visibilidad social.

En el caso de Eljas, el festival ha encontrado además un formato muy ligado a la identidad del pueblo. Música, baile, comida popular y participación vecinal se mezclan con un objetivo solidario que ha ido echando raíces con los años. No se trata solo de un evento puntual, sino de una cita que ha terminado por formar parte del calendario colectivo de la localidad y de su manera de entender la colaboración con causas compartidas.

Con esta octava edición, Eljas volverá así a convertir la solidaridad en motivo de encuentro. Y lo hará, una vez más, desde una fórmula muy de pueblo: la de juntar a vecinos, visitantes, artistas y asociaciones en torno a una causa común, con la música y la convivencia como hilo conductor.