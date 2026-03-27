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Conmemoración del segundo viaje de Francisco Pizarro

Historia, arte y memoria: un cuadro revive el momento clave de la conquista del Perú

El lienzo, que revive el instante en que Pizarro trazó la línea que cambiaría el destino de América, se expuso ayer en el Palacio de La Conquista de Trujillo

El ilustrador Ricardo Sánchez junto a su obra en el Palacio de La Conquista de Trujillo

El ilustrador Ricardo Sánchez junto a su obra en el Palacio de La Conquista de Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Alejandro Cancho

Alejandro Cancho

Trujillo

En el corazón de la ciudad natal de Francisco Pizarro, el salón de los linajes del Palacio de la Conquista se convirtió ayer en el escenario de un acto cargado de simbolismo histórico y cultural: La conmemoración del segundo viaje de Francisco Pizarro (1526-1528). Allí, el artista Ricardo Sánchez (RISCONEGRO) ha presentado el boceto de una obra que aspira a capturar uno de los episodios más decisivos —y también más controvertidos— de la historia hispanoamericana: el momento en la Isla del Gallo que marcaría el inicio de la conquista del Perú.

Un lienzo sobre una decisión que cambió la historia

El cuadro, encargado por el abogado peruano Luis Díez Canseco, recrea la escena en la que Pizarro, aislado con sus hombres y rodeado de enemigos, traza una línea en la arena. Con ese gesto, divide a sus tropas: quienes crucen esa línea continuarán hacia lo desconocido; quienes no, regresarán a Panamá. Ese instante, convertido en símbolo de determinación —y también de ambición—, es el núcleo narrativo de la obra. “Aquí podemos decir históricamente que comienza la conquista del Perú actual”, explica el artista. La pintura pretende no solo representar un hecho histórico, sino transmitir la tensión humana del momento: el miedo, la incertidumbre y la decisión de los llamados “Trece de la Fama”, quienes optaron por seguir adelante.

La elección del lugar no es casual. Trujillo, cuna de Pizarro, se presenta como un punto de encuentro entre España y América. El acto conmemorativo en el que se exhibe el boceto pone el foco en el mestizaje, entendido como un proceso histórico complejo que dio lugar a nuevas identidades culturales. “Qué mejor sitio para celebrar el mestizaje que aquí en Trujillo”, señala Sánchez. La obra, que viajará a Perú una vez finalizada, simboliza precisamente ese puente entre continentes, reforzando los lazos históricos —no exentos de debate— entre ambos territorios.

Un artista con cientos de historias a sus espaldas

Ricardo Sánchez no es ajeno a la recreación histórica. Su trayectoria incluye colaboraciones con editoriales como Penguin Random House y EDAF, donde ha ilustrado centenares de obras centradas en episodios militares y exploraciones.

Desde mapas y galeones hasta cargas de caballería, su trabajo ha dado forma visual a más de 750 publicaciones, convirtiéndolo en un referente dentro de la ilustración histórica en España.

Seis meses para culminar la escena

Actualmente, lo presentado es solo un boceto inicial. La obra final, que será realizada al óleo sobre lino, requerirá aproximadamente seis meses de trabajo.

El artista subraya que aún queda un proceso minucioso por delante, como la definición de los rostros y personajes, la precisión en vestimentas y estandartes, la ambientación naval y paisajística o el ajuste histórico en cada detalle. El objetivo final es lograr una reconstrucción lo más fiel posible del episodio, sin renunciar a la fuerza narrativa del arte.

Entre historia y reinterpretación

Más allá de su valor artístico, la obra abre la puerta a la reflexión. La conquista del Perú sigue siendo un tema de debate histórico y social, y representaciones como esta invitan a revisitar esos hechos desde nuevas miradas.

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En Trujillo, entre muros cargados de historia y una memoria que aún dialoga con el presente, este lienzo pudo contemplarse ayer en pleno proceso de creación. Con él, reaparece un episodio que, siglos después, continúa despertando emociones.

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