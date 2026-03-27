Montehermoso se une a la gira provincial de 'Te Recuerdo 2026' con Pilar Boyero y la música como terapia

Montehermoso acogerá una nueva parada de 'Te Recuerdo 2026. La memoria de un pueblo', el programa cultural impulsado por la Diputación de Cáceres que utiliza la copla y la canción popular como vehículo para activar recuerdos y emociones entre las personas mayores. El cartel difundido por el Ayuntamiento sitúa la cita en la localidad dentro de una gira provincial que se desarrolla del 20 al 30 de marzo y que vuelve a tener como protagonista a la cantante Pilar Boyero.

Una cita musical dedicada al envejecimiento y a la memoria

La iniciativa no es nueva en la programación cultural de la institución provincial. El Área de Cultura de la Diputación define 'Te recuerdo. La memoria de un pueblo' como un espectáculo pensado para llegar a personas mayores, enfermos de alzhéimer y personas con movilidad reducida, con el objetivo de recuperar recuerdos a través de las letras y melodías de la copla. La propia institución subraya que se trata de una propuesta con una clara dimensión emocional y social, concebida para celebrarse en espacios cercanos como residencias, centros de día o centros de mayores.

En ese marco se inscribe la actuación prevista en Montehermoso, donde el programa vuelve a contar con el respaldo directo de la Institución Provincial y la colaboración del consistorio. La participación de la institución provincial no se limita a la inclusión del municipio en el circuito, sino que forma parte de una estrategia cultural más amplia. Con ella se busca acercar actividades a localidades de la provincia y, en este caso, hacerlo además con un formato especialmente sensible al envejecimiento y a la memoria. Las comunicaciones difundidas por ayuntamientos como Pescueza o La Granja muestran que en esta edición de 2026 el programa está recorriendo distintos municipios cacereños a través de la red cultural provincial.

La gran voz de este proyecto vuelve a ser Pilar Boyero, una artista extremeña muy vinculada al género de la copla y a los escenarios de la región. La propia Área de Cultura de la Diputación la presenta como intérprete de este espectáculo y destaca que el formato se desarrolla junto al pianista Pedro Monty, en sesiones de unos 90 minutos y con una probada efectividad en contextos de mayores, avalada por distintas instituciones públicas y privadas. La cantante lleva años ligada a este programa y ha sido una de las figuras habituales en la programación cultural provincial.

La artista ya había actuado anteriormente en el municipio

La presencia de Boyero en Montehermoso enlaza además con una relación previa con el municipio. El Ayuntamiento ya anunció en 2021 una actuación suya en la localidad, lo que confirma la conexión de la intérprete con el público montehermoseño y con la agenda cultural del municipio. Ahora regresa con una propuesta diferente, menos orientada al formato convencional de concierto y más centrada en el recuerdo compartido, la evocación y el vínculo emocional con canciones que forman parte de la memoria colectiva.

El propio nombre del programa, 'La memoria de un pueblo', resume bien ese enfoque. No se trata solo de escuchar coplas, sino de activar la experiencia de una generación a través de músicas que han acompañado momentos fundamentales de su vida. La Diputación de Cáceres insiste en esa dimensión patrimonial y afectiva del proyecto, que convierte la canción popular en una herramienta para rescatar historias personales y, al mismo tiempo, una memoria común de los pueblos.

El concierto tendrá lugar el próximo 30 de marzo, a las 17:30 horas. Con su paso por Montehermoso, el programa suma una nueva estación dentro de una gira que vuelve a llevar cultura de proximidad a distintos rincones de la provincia. En este caso, con el sello de Pilar Boyero y con una fórmula que combina música, emoción y recuerdo para convertir una tarde cualquiera en un ejercicio compartido de memoria y reconocimiento.