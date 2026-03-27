Asociación 'Photones'
La muestra fotográfica ‘La Luz del Divino’ puede verse hasta el 30 de marzo en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia
Está compuesta por 15 cuadros que reinterpretan las obras de Luis de Morales
La muestra de fotografías ‘La Luz del Divino’ puede visitarse hasta el 30 de marzo en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia. La exposición fue inaugurada el pasado 20 de febrero por el alcalde de Arroyo de la Luz, Carlos Caro, la diputada provincial, María Toscano, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro y el autor de las obras, Antonio Jesús Pérez Toranzo. Está compuesta por 15 cuadros que reinterpretan las obras de Luis de Morales, utilizando como técnica principal la fotografía de personas pertenecientes a la asociación fotográfica ‘Photones’ en su mayoría arroyanos y arroyanas que dan vida a los personajes del pintor. El proyecto ha sido realizado en conjunto por el profesor Antonio Jesús Pérez Toranzo y la asociación fotográfica ‘Photones’ de Arroyo de la Luz, con la colaboración y financiación del Ayuntamiento de Arroyo de la Luz y la Diputación Provincial de Cáceres.
Luis de Morales (c. 1510 - c. 1586) fue un pintor español de estilo manierista, conocido por su enfoque en temas religiosos, especialmente la infancia de Cristo y la Virgen María. Nacido en Badajoz, su obra le valió el sobrenombre de «el Divino» debido a su gran fama en vida. A pesar de la escasez de información sobre su formación, se le reconoce por su notable conocimiento de los pintores contemporáneos. Su estilo se caracteriza por una profunda espiritualidad y un uso emotivo del color.
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