Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hospital de CáceresFrancisca CadenasPrimarias en el PSOESíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Rescatan a una mujer de 54 años tras sufrir una caída en las escaleras del castillo de Granadilla

La víctima, con varios traumatismos, fue evacuada al Hospital de Plasencia en estado leve tras la intervención de los bomberos

Imagen del castillo de Granadilla y una turista ajena a este suceso.

Imagen del castillo de Granadilla y una turista ajena a este suceso. / El Periódico

L. A.

Una mujer de 64 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en las escaleras del Castillo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, lo que ha obligado a la intervención de los bomberos para proceder a su rescate.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.00 horas, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Como consecuencia de la caída, la víctima ha sufrido varios traumatismos.

Tras ser atendida en el lugar, la mujer ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud al Hospital de Plasencia, donde ha ingresado en estado leve.

Noticias relacionadas

Hasta la zona también se desplazó un equipo médico del centro de salud de Zarza de Granadilla para colaborar en la atención a la herida.

TEMAS

  1. Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
  2. Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
  3. La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
  4. Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
  5. Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
  6. La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
  7. Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
  8. La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar

Rescatan a una mujer de 54 años tras sufrir una caída en las escaleras del castillo de Granadilla

Rescatan a una mujer de 54 años tras sufrir una caída en las escaleras del castillo de Granadilla

Historia, arte y memoria en Trujillo: un cuadro revive el momento clave de la conquista del Perú

Historia, arte y memoria en Trujillo: un cuadro revive el momento clave de la conquista del Perú

Talayuela se echa a la calle para vivir una Pasión distinta, hecha por todo un pueblo

Talayuela se echa a la calle para vivir una Pasión distinta, hecha por todo un pueblo

Casar de Cáceres, escenario de una Semana Santa única y llena de sentimiento

Casar de Cáceres, escenario de una Semana Santa única y llena de sentimiento

La muestra fotográfica ‘La Luz del Divino’ puede verse hasta el 30 de marzo en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia

La muestra fotográfica ‘La Luz del Divino’ puede verse hasta el 30 de marzo en el Complejo Cultural Santa María de Plasencia

Eljas se vuelca con la solidaridad con el VIII Festival Benéfico a favor de la Asociación Oncológica Extremeña

Eljas se vuelca con la solidaridad con el VIII Festival Benéfico a favor de la Asociación Oncológica Extremeña

Un recorrido de once años a través del arte de Alba Deliz: "La pintura es una forma de representar lo que le corazón siente"

Montehermoso se une a la gira provincial de 'Te Recuerdo 2026' con Pilar Boyero y la música como terapia

Montehermoso se une a la gira provincial de 'Te Recuerdo 2026' con Pilar Boyero y la música como terapia
Tracking Pixel Contents