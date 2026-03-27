Suceso
Rescatan a una mujer de 54 años tras sufrir una caída en las escaleras del castillo de Granadilla
La víctima, con varios traumatismos, fue evacuada al Hospital de Plasencia en estado leve tras la intervención de los bomberos
L. A.
Una mujer de 64 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en las escaleras del Castillo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, lo que ha obligado a la intervención de los bomberos para proceder a su rescate.
El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.00 horas, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Como consecuencia de la caída, la víctima ha sufrido varios traumatismos.
Tras ser atendida en el lugar, la mujer ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud al Hospital de Plasencia, donde ha ingresado en estado leve.
Hasta la zona también se desplazó un equipo médico del centro de salud de Zarza de Granadilla para colaborar en la atención a la herida.
- Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
- Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar