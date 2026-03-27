Rescatan a una mujer de 54 años tras sufrir una caída en las escaleras del castillo de Granadilla

Una mujer de 64 años ha resultado herida este viernes tras sufrir una caída en las escaleras del Castillo de Granadilla, en la provincia de Cáceres, lo que ha obligado a la intervención de los bomberos para proceder a su rescate.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 12.00 horas, según la información facilitada por el Centro de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura. Como consecuencia de la caída, la víctima ha sufrido varios traumatismos.

Tras ser atendida en el lugar, la mujer ha sido trasladada en una ambulancia medicalizada del Servicio Extremeño de Salud al Hospital de Plasencia, donde ha ingresado en estado leve.

Noticias relacionadas

Hasta la zona también se desplazó un equipo médico del centro de salud de Zarza de Granadilla para colaborar en la atención a la herida.