Malpartida de Cáceres prepara la duodécima edición de La Pasión de Cristo con 70 actores en escena

La Pasión de Cristo de Malpartida de Cáceres volverá a ser uno de los actos centrales de la Semana Santa local el próximo sábado 28 de marzo, cuando un elenco de 70 actores lleve a escena la duodécima edición de esta representación viviente en la Plazuela del Carmen, junto a la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. La cita, organizada en buena medida por la Asociación Cultural La Siembra, se ha consolidado con los años como uno de los momentos más esperados de la programación malpartideña y espera reunir a más de 600 personas entre vecinos y visitantes.

El nuevo enfoque del guion se centra en la Virgen María

La producción, que se prepara desde el pasado mes de septiembre, vuelve a estar dirigida por Juan Saúl Salomón Plata, filólogo hispánico y clásico, profesor de la Universidad de Extremadura y creador vinculado a LiterArte. En esta edición, la gran novedad será el enfoque del guion, que concede un papel especialmente relevante a la Virgen María. La historia partirá de una madre rota por la muerte de su hijo y, a través de un gran flashback, será ella quien conduzca al espectador por los últimos episodios de la vida de Jesús. Ese cambio introduce una mirada más íntima y emocional en una obra que ya de por sí buscaba ofrecer una aproximación distinta al relato evangélico.

También habrá novedades en la puesta en escena. Por primera vez, la representación se desarrollará en la Plazuela del Carmen y no frente a la iglesia, como había ocurrido en años anteriores. El nuevo enclave permitirá un tratamiento escénico diferente y servirá de marco a episodios como la resurrección de Lázaro, el banquete en Betania, la acusación ante el sumo sacerdote, la Última Cena, el prendimiento, la negación de Pedro, la agonía de Judas, el paso ante Herodes y Poncio Pilatos, la subida al Calvario, la Crucifixión, el Descendimiento y la Resurrección.

Uno de los aspectos que más peso tendrá este año será la música. La obra contará con un coro de la propia asociación, con la participación de la soprano cacereña Ana María Peromingo Fernández y con acompañamiento instrumental de violín y chelo a cargo de integrantes de la Asociación Musical Diego Silva Montero. A ello se suma la interpretación del propio Víctor Teomiro Peromingo, que repite por tercer año consecutivo en el papel de Jesús de Nazaret.

La Semana Santa de Malpartida de Cáceres trae más novedades

La representación llega, además, en el contexto de una Semana Santa de Malpartida que este año se presenta con un programa especialmente amplio. Según la información turística y municipal difundida estos días, una de las principales novedades será la nueva procesión de La Borriquita, que se celebrará el Domingo de Ramos y que estará portada únicamente por niños. A ello se suma el 25 aniversario de la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias y del Cristo del Gran Amor, una de las referencias de la Semana Santa local.

El calendario religioso incluirá también actos muy arraigados en el municipio, como la Procesión del Alba en la madrugada del Viernes Santo, la Desenclavación del Señor, el Santo Entierro, el Vía Crucis y la Procesión del Silencio, además del Santo Encuentro del Domingo de Resurrección, uno de los momentos más emotivos de la semana. La propia información turística municipal destaca entre los ritos más singulares la Petición de las Tres Gracias, la Ceremonia de la Desenclavación y la procesión final del Encuentro, signos de una Semana Santa con rasgos propios y muy ligados a la identidad del pueblo.

Junto a los actos religiosos, el municipio volverá a combinar estos días tradición, cultura y turismo. La programación municipal incorpora también actividades paralelas como visitas al entorno de Los Barruecos o al Museo Vostell de Malpartida de Cáceres, en un intento de enlazar la celebración litúrgica con la llegada de visitantes. En ese marco, la Pasión de Cristo se ha convertido ya en una pieza esencial: no solo por su valor escénico, sino porque resume bien la implicación de asociaciones, vecinos y generaciones distintas en una de las celebraciones con más personalidad del municipio.