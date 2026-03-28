El Ayuntamiento de Hervás y UGT acuerdan una subida salarial del 20 por ciento para el personal municipal con efecto retroactivo

UGT Servicios Públicos Extremadura ha alcanzado un acuerdo con el Ayuntamiento de Hervás para incrementar en un 20 por ciento el complemento específico del personal municipal, un avance que beneficiará a más de 50 empleadas y empleados públicos y que, según el sindicato, se traducirá en una mejora mensual de entre 60 y 80 euros en sus nóminas. El acuerdo se cerró en la mesa de negociación celebrada el 26 de marzo de 2026 y queda ahora pendiente de su aprobación definitiva por el pleno municipal. Según lo pactado, una vez ratificado tendrá efectos retroactivos desde el 1 de abril y la previsión es que comience a abonarse en la nómina de mayo.

Cinco niveles con importes económicos diferenciados

El sindicato valora este paso como un nuevo avance en la recuperación salarial de la plantilla del consistorio y como una forma de reconocer el trabajo diario que presta al servicio de la ciudadanía. La negociación se enmarca además en una línea de acuerdos previos alcanzados en el Ayuntamiento de Hervás, donde las condiciones laborales del personal vienen reguladas por un Acuerdo regulador 2024-2027 publicado en el Diario Oficial de Extremadura en abril de 2025. Ese texto fue suscrito por el ayuntamiento junto a la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), y establece el marco general de relaciones laborales del personal municipal.

En ese acuerdo aparece ya la carrera profesional horizontal, uno de los asuntos que UGT destaca como precedente de esta nueva mejora. El anexo específico incluido en el texto regula este sistema como el derecho de los empleados públicos a progresar profesionalmente sin necesidad de cambiar de puesto, en función de su experiencia, formación, evaluación del desempeño y cumplimiento de objetivos. El modelo contempla un nivel inicial no retribuido y cuatro niveles consecutivos, con importes económicos diferenciados según grupo profesional.

La norma fija además que el nivel inicial y el Nivel I pueden reconocerse desde la entrada en vigor del acuerdo, mientras que los niveles sucesivos quedan vinculados a fechas de reconocimiento específicas y al cumplimiento de requisitos de antigüedad y, en determinados casos, de formación. Para el acceso al Nivel I se exigen cinco años de ejercicio profesional; para el Nivel II, doce años; para el Nivel III, diecinueve; y para el Nivel IV, veintiséis. El propio acuerdo señala que el Ayuntamiento de Hervás se compromete a facilitar el acceso a la formación del personal municipal.

La corporación busca una mejora de las condiciones laborales

UGT Servicios Públicos Extremadura se presenta en su propia estructura orgánica como la federación de UGT dedicada a defender los derechos e intereses de los trabajadores de los servicios públicos, con presencia en sectores como la Administración Local, la sanidad, la enseñanza o la administración autonómica. Esa definición ayuda a entender su protagonismo en negociaciones como la de Hervás, donde insiste en vincular la mejora salarial con la negociación sindical sostenida y con el aprovechamiento del marco retributivo abierto por acuerdos estatales recientes.

En este contexto, la subida ahora pactada del complemento específico se suma a una línea de mejora retributiva que el sindicato considera especialmente relevante en un momento en que muchas administraciones locales intentan recuperar parte del poder adquisitivo perdido por sus plantillas en los últimos años. El complemento específico retribuye condiciones particulares del puesto de trabajo, como su responsabilidad, dificultad o dedicación, de modo que su actualización tiene un efecto directo y estable sobre la nómina de los empleados públicos.

Con este acuerdo, Hervás da un nuevo paso en esa senda de mejoras laborales. Por su parte, UGT refuerza un mensaje que viene repitiendo en sus comunicaciones públicas: que la negociación colectiva sigue siendo la herramienta clave para traducir en hechos concretos la recuperación salarial y profesional de los trabajadores del sector público.