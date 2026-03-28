Junta Local
La fiesta del Día de la Luz 2026 contará con un dispositivo perfeccionado y una coordinación absoluta entre organismos
El dispositivo del 'Día de la Luz' 2026, declarado de Interés Turístico de Extremadura, se prepara con antelación para asegurar la coordinación entre la Guardia Civil, Policía Local y otros organismos.
El dispositivo de seguridad para el 'Día de la Luz' 2026 ha sido aprobado, recientemente, en la Junta Local de Seguridad, celebrada con motivo de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Extremadura. La reunión ha estado copresidida por el alcalde Carlos Caro y el subdelegado del Gobierno en funciones José María Vivas, y ha contado con la participación del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, DYA Extremadura, el director de la tradicional carrera de caballos y concejales del Ayuntamiento.
El operativo diseñado para el Día de la Luz 2026 contará con más de 200 personas, entre profesionales y voluntarios. Se trata de un dispositivo que cada año se perfecciona, manteniendo una coordinación absoluta entre todos los organismos implicados. Un dispositivo ampliamente valorado por los asistentes a la Junta Local, que se ha convertido en un referente a nivel nacional por el minucioso trabajo de planificación y coordinación que requiere su elaboración.
La fiesta del Día de la Luz es una celebración que combina tradición, emoción y devoción. Se celebra el lunes de Pascua y es una de las fiestas de Interés Turístico de Extremadura desde 1997. La fiesta incluye una procesión que comienza con las primeras luces del día, seguida de la relinchar de los caballos y la llegada de la Cruz Parroquial. Después de la misa en el santuario, se abre la veda a las carreras de caballo, donde los jinetes y caballos participantes desfilan por la calle Corredera. Esta fiesta es un sentimiento colectivo que se hereda, se vive y se comparte entre las generaciones de arroyanos. Se celebrará este año el 6 de abril.
- Conmoción en Cáceres por la muerte de José Manuel Galán, chef de Pan de Huerta
- Rency, la joven venezolana que llegó a Cáceres sin recursos con su hijo y creó un imperio de peluquerías: 'Todo es gracias a Dios y a mi esfuerzo
- La Junta mueve ficha en Cáceres para eliminar la planta invasora que provoca inundaciones en la Ribera del Marco
- La madre de uno de los niños que se escaparon del colegio: 'No sabremos lo que ha pasado porque son muy pequeños para explicarlo, mi hijo ni siquiera sabe hablar
- Extremadura refuerza su tejido industrial con un nuevo almacén logístico de DEUTZ en Zafra
- Francisco Pizarro: “Cáceres es el mejor lugar para vivir"
- La Junta de Extremadura amplía hasta junio el plazo para las obras del Plan de Sostenibilidad Turística en Plasencia
- Mérida se planta para tener sede de la DGT y acabar con los viajes a Badajoz de 300.000 extremeños