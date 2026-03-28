La fiesta del Día de la Luz 2026 contará con un dispositivo perfeccionado y una coordinación absoluta entre organismos

El dispositivo de seguridad para el 'Día de la Luz' 2026 ha sido aprobado, recientemente, en la Junta Local de Seguridad, celebrada con motivo de esta fiesta declarada de Interés Turístico de Extremadura. La reunión ha estado copresidida por el alcalde Carlos Caro y el subdelegado del Gobierno en funciones José María Vivas, y ha contado con la participación del secretario general de Interior, Emergencias y Protección Civil, Fernando Manzano, así como representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Guardia Civil de Tráfico, DYA Extremadura, el director de la tradicional carrera de caballos y concejales del Ayuntamiento.

El operativo diseñado para el Día de la Luz 2026 contará con más de 200 personas, entre profesionales y voluntarios. Se trata de un dispositivo que cada año se perfecciona, manteniendo una coordinación absoluta entre todos los organismos implicados. Un dispositivo ampliamente valorado por los asistentes a la Junta Local, que se ha convertido en un referente a nivel nacional por el minucioso trabajo de planificación y coordinación que requiere su elaboración.

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La fiesta del Día de la Luz es una celebración que combina tradición, emoción y devoción. Se celebra el lunes de Pascua y es una de las fiestas de Interés Turístico de Extremadura desde 1997. La fiesta incluye una procesión que comienza con las primeras luces del día, seguida de la relinchar de los caballos y la llegada de la Cruz Parroquial. Después de la misa en el santuario, se abre la veda a las carreras de caballo, donde los jinetes y caballos participantes desfilan por la calle Corredera. Esta fiesta es un sentimiento colectivo que se hereda, se vive y se comparte entre las generaciones de arroyanos. Se celebrará este año el 6 de abril.