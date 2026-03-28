Suceso
Un Incendio en la cocina de una vivienda de Cabezuela del Valle se salda sin heridos
El incendio se originó en la cocina de la vivienda sin causar daños personales, tras la actuación inicial de la Guardia Civil y la posterior intervención de los bomberos.
En la tarde de ayer, la central 062 de la Comandancia de la Guardia Civil de Cáceres recibió un aviso alertando de un incendio en una vivienda situada en la localidad de Cabezuela del Valle. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato varias patrullas de la Guardia Civil, cuyos agentes llevaron a cabo una primera intervención clave para evitar que las llamas se propagaran. El foco del incendio, localizado en la cocina del inmueble, fue sofocado utilizando un extintor del vehículo oficial y una manguera de la propia vivienda.
Durante la actuación, los agentes lograron rescatar del interior a varios animales domésticos, concretamente dos perros y varios gatos, que se encontraban en el interior en el momento del suceso.
Intervención de los bomberos
Posteriormente, una dotación del parque de bomberos de Plasencia acudió al lugar para completar las labores de seguridad. Los efectivos inspeccionaron la estructura del inmueble, procedieron a refrescar la zona afectada y realizaron tareas de ventilación para evacuar el humo acumulado en el interior.
En el momento del incendio no había personas dentro de la vivienda. La propietaria, una mujer de unos 70 años, había abandonado el inmueble previamente al detectar la gran cantidad de humo, evitando así posibles daños personales.
Sin daños personales
El incidente se ha saldado sin heridos, aunque con daños materiales en la zona de la cocina. La rápida actuación de los agentes y la coordinación con los servicios de emergencia han sido determinantes para controlar la situación en los primeros momentos.
Las causas del incendio no han trascendido por el momento.
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