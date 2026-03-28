Más de 6.000 personas se han beneficiado de la labor de Ángeles Martín, Mejor Dinamizadora Digital 2026

La extremeña Ángeles Martín Núñez, natural de Jarandilla de la Vera, ha sido distinguida en Madrid como Mejor Dinamizadora Digital en el V Encuentro de la Asociación Somos Digital, una cita nacional que reúne a profesionales y responsables de redes de capacitación tecnológica de todo el país. El reconocimiento se entrega en el marco de los Premios Somos Digital 2026 y pone el foco en una trayectoria de más de dos décadas ligada a la inclusión digital desde el programa Espacios Digitalex.

La jornada reúne a más de 150 profesionales digitales

El encuentro se celebra los días 25 y 26 de marzo en la Fundación Telefónica, en Madrid, bajo el lema 'Bienestar digital: responsabilidad compartida'. La propia Asociación Somos Digital lo presenta como un espacio bianual de referencia para el intercambio y la reflexión entre redes de centros de competencias digitales, con una edición centrada en el bienestar digital y la alfabetización mediática como pilares para una relación más saludable, crítica y consciente con la tecnología. El programa aborda asuntos como la desinformación, la atención, el derecho a la desconexión, la inclusión digital con enfoque de cuidado y la innovación social orientada a las personas.

La dimensión del foro da idea del alcance del reconocimiento. Según la información difundida por la organización y por Espacios Digitalex, el encuentro reúne a más de 150 profesionales y la asociación agrupa a 21 redes de capacitación digital de toda España. En el marco de esta edición, además, la entidad renueva su junta directiva y aprueba su estrategia 2026-2030. Entre las novedades figura la entrada de Espacios Digitalex en la secretaría de la nueva dirección, un paso que refuerza el peso de la red extremeña dentro de este ecosistema nacional.

El premio concedido a Ángeles Martín reconoce, según la organización, a las personas que desempeñan un papel esencial en la capacitación digital de la ciudadanía y valora especialmente su cercanía, capacidad pedagógica y compromiso con el diseño de soluciones adaptadas a distintos niveles. En el caso de la dinamizadora verata, el galardón distingue un trabajo sostenido durante años con personas desempleadas, mayores, migrantes, emprendedoras rurales y colectivos en situación de vulnerabilidad en localidades como Jarandilla de la Vera y Losar de la Vera. La red Espacios Digitalex cifra en más de 6.000 personas el alcance de su labor formativa directa.

La participación extremeña ha sido un elemento clave del encuentro

Diplomada en Educación Social y técnica superior en Administración de Sistemas Informáticos, Ángeles Martín ha colaborado con entidades como Vera Plena Inclusión y Aspace, y ha trabajado en talleres relacionados con la empleabilidad, la autonomía digital y el emprendimiento. Su labor se ha orientado también a facilitar la inserción laboral de mujeres con discapacidad en el medio rural y a enseñar a muchas personas a desenvolverse en gestiones con la administración, redes sociales, herramientas de comunicación o recursos digitales básicos para la vida cotidiana.

La participación extremeña en el encuentro no se limita al premio. Durante las jornadas técnicas, el equipo de Espacios Digitalex interviene en las denominadas Flash Talks con dos experiencias centradas en el uso social de la tecnología. Esther Lucas Campón presenta la propuesta 'Click hacia la confianza: el despertar de la autoestima a través de la tecnología en mujeres con discapacidad'. Mientras Pablo Jesús Delgado Saavedra ofrece la charla 'Del ver al hacer: experiencia con IA para grandes grupos', centrada en el uso accesible y práctico de la inteligencia artificial.

El premio llega, además, en un momento de consolidación para Espacios Digitalex, programa financiado por la Junta de Extremadura a través del Servicio Extremeño Público De Empleo, Ministerio de Empleo Y Seguridad Social (Sexpe) y gestionado por Asociación de Universidades Porpulares de Extremadura (Aupex). Según los datos difundidos a comienzos de este año, la red forma durante 2024 a más de 25.000 personas en 162 localidades extremeñas, con un marcado peso de personas desempleadas y mujeres. La iniciativa se presenta como una herramienta clave para mejorar la empleabilidad y reducir la brecha digital en la región.

La elección de Ángeles Martín como mejor dinamizadora digital del país refuerza así el papel de Extremadura en un ámbito en el que Aupex y Espacios Digitalex llevan años construyendo una red de capacitación pegada al territorio. En este caso, el reconocimiento nacional pone nombre propio a una idea más amplia: que detrás de la transformación digital también hay trabajo de proximidad, acompañamiento y escucha.