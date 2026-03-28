La Diputación de Cáceres adjudica las obras de acceso a Pizarro por 445.273 euros, mejorando la conexión

La Diputación de Cáceres ha adjudicado las obras de reparación y reforma del acceso a Pizarro, pedanía de Campo Lugar, en una actuación valorada en 445.273 euros y financiada a partes iguales por la propia institución provincial, la Confederación Hidrográfica del Guadiana y la Junta de Extremadura. La intervención se ejecuta gracias al convenio suscrito entre las tres administraciones y afecta a una vía especialmente sensible para la movilidad diaria del núcleo, ya que conecta la pedanía con la EX-354 y con el camino pavimentado que enlaza su entorno inmediato.

Durante la obra se respetarán las conducciones y acequias

La obra se desarrollará en un tramo de 1,287 kilómetros situado al sur del casco urbano. El proyecto prevé el ensanchamiento de la calzada, que pasará de los cinco metros actuales a ocho, con el objetivo de mejorar la seguridad y la funcionalidad de una carretera que actúa como principal entrada y salida de la localidad. Los trabajos respetarán además las conducciones y acequias situadas en la margen derecha, un elemento importante en una zona donde el uso agrario y la red de riego forman parte del paisaje cotidiano. En cuanto al firme, se plantea reforzar la plataforma existente con una capa de zahorra artificial, mientras que la señalización vertical y horizontal, hoy muy envejecida, será renovada junto con el balizamiento y los sistemas de protección.

El plazo de ejecución fijado es de seis meses y la adjudicataria es la empresa AREX (Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural S.L.). La firma se presenta en su propia información corporativa como una compañía especializada en obras medioambientales y actuaciones en el medio rural, con experiencia en infraestructuras ligadas a caminos, cerramientos, regeneración de dehesas, vías pecuarias y acondicionamiento de espacios naturales. Esa orientación encaja con una intervención como la de Pizarro, donde no se trata solo de ampliar una vía, sino de hacerlo en convivencia con elementos hidráulicos y con un entorno rural muy marcado.

La actuación vuelve a poner de relieve el papel de la Institución Provincial en este tipo de obras de escala local, especialmente en municipios pequeños y pedanías donde la mejora de accesos, carreteras y caminos tiene un impacto directo sobre la calidad de vida. No es casual que la institución provincial mantenga líneas específicas para carreteras, pedanías e inversiones extraordinarias en entidades locales. De hecho, el pleno de marzo aprobó una ampliación del programa de inversiones de la Red Viaria Provincial para 2026 y modificaciones en planes de obras y servicios destinados precisamente a sostener este tipo de actuaciones en el mundo rural.

La obra supondrá una mejora en la conexión de la pedanía

En el caso de Pizarro, la mejora del acceso no solo afecta a la circulación de vehículos. También influye en la conexión de los vecinos con servicios, en la entrada a la pedanía desde la red autonómica y en la imagen de una vía que soporta usos cotidianos y agrícolas. En pueblos de pequeño tamaño, donde la infraestructura viaria condiciona mucho más la vida diaria de lo que sugieren los kilómetros, una intervención de este tipo tiene un valor que va más allá de lo puramente técnico. Reduce estrecheces, mejora la seguridad y actualiza una entrada que llevaba tiempo necesitando una reforma.

Con esta adjudicación, la Institución Provincial da un nuevo paso en una de sus líneas más visibles de actuación sobre el territorio, la de mantener y mejorar infraestructuras básicas en municipios y entidades locales menores. En este caso, con una intervención compartida entre tres administraciones y con un objetivo claro, que el acceso a Pizarro deje de ser un punto débil y pase a convertirse en una vía más segura, más ancha y mejor adaptada a las necesidades reales de la pedanía.