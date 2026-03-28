El Palacio de San Carlos culmina el acristalamiento de su claustro en Trujillo

El Palacio de San Carlos de Trujillo ha culminado una nueva intervención de conservación con el acristalamiento de su claustro interior, una actuación impulsada por Catering Corral del Rey en colaboración con la Fundación Álvaro de Bazán. Desde finales de 2020, Catering Corral del Rey gestiona la celebración de bodas, cenas y todo tipo de eventos en este histórico inmueble situado en la Plaza Mayor de Trujillo. Según explicó su gerente, Fernando Acero, esta colaboración público-privada ha permitido no solo mantener vivo el edificio, sino también acometer distintas mejoras encaminadas a su conservación y puesta en valor.

La última actuación, centrada en el claustro, ha consistido en la instalación de una estructura de acero y vidrio de seguridad con tres objetivos principales: proteger el patrimonio frente a las inclemencias meteorológicas, evitar el deterioro causado por la entrada de palomas y mejorar la funcionalidad del espacio para el desarrollo de eventos durante todo el año. Fernando Acero destacó que el proyecto ha contado con el respaldo de Patrimonio de la Junta de Extremadura en todo momento. De hecho, señaló que la intervención ha recibido hasta tres autorizaciones favorables, después de que se introdujera una modificación para ampliar al máximo los espacios del acristalamiento.

Además de su valor patrimonial, el gerente subrayó el impacto económico que genera la actividad del palacio para la ciudad. En este sentido, puso como ejemplo la reciente celebración de una boda con 250 asistentes procedentes de distintos puntos de España, que pernoctaron y consumieron en hoteles, bares, restaurantes y comercios de Trujillo. “Este edificio podría estar cerrado y sin actividad si no hubiera una empresa que lo pusiera en valor”, afirmó Acero, quien insistió en que la iniciativa beneficia no solo a la empresa gestora, sino también a numerosos negocios del entorno vinculados a la hostelería, la estética, el comercio y otros servicios.

El Palacio de San Carlos, vinculado históricamente a la familia de los duques de San Carlos y al comercio con América, continúa así su proceso de restauración progresiva. La actuación en el claustro se suma a otras mejoras realizadas en los últimos años con el objetivo de preservar uno de los edificios más emblemáticos del patrimonio monumental trujillano.

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Con esta intervención, el enclave refuerza su papel como espacio de referencia para la celebración de eventos sociales, institucionales y culturales en la ciudad, a las puertas del inicio de una nueva temporada de bodas y actividades.