La Pasión de Trujillo emociona en un año muy especial para el Sagrado Corazón

La iglesia de San Francisco de Trujillo volvió a convertirse este viernes 27 de marzo en el escenario de una de las citas más esperadas y emotivas de la antesala de la Semana Santa local: la representación de La Pasión, a cargo del Grupo Passio, una tradición profundamente arraigada en la ciudad y que este año ha cobrado un significado aún más especial al coincidir con el centenario del Colegio Sagrado Corazón de Jesús.

Desde inicio, el ambiente ya hacía presagiar una noche especial. Cuando las puertas del templo se abrieron y el Grupo Passio comenzó a avanzar hasta el ábside de la iglesia, el público guardó silencio expectante. Los acordes del “Osanna I” de la Misa en si menor de Johann Sebastian Bach, empezaron sonar y, con ella, una procesión fue llegando hasta el altar mayor de la iglesia, lugar en el que se desarrolla esta singular representación estática de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo según San Mateo.

Niños hebreos, apóstoles, pueblo y Jesús fueron ocupando sus lugares entre ramas de olivo y palmas, componiendo las escenas que, una tras otra, fueron dando forma a una representación que suele prolongarse durante cerca de una hora y que, un año más, volvió a conmover al numeroso público congregado en San Francisco.

Bajo la dirección de Manuel Rubio, alma artística de esta cita desde hace ya 41 años, la representación volvió a dejar patente la vigencia de una tradición que sigue creciendo y renovándose con el paso del tiempo. Al término de la función, Rubio, de 82 años, mostraba su satisfacción por continuar al frente de este proyecto tan querido para varias generaciones de trujillanos.

“Una satisfacción plena. Me encuentro totalmente satisfecho; aunque sea una frase hecha, me llena de orgullo y satisfacción, de verdad”, señalaba emocionado. El director destacó además que la representación sigue viva también en lo creativo: “Se sigue pintando en directo”, apuntó, adelantando incluso que “al año que viene haré otras cosas diferentes”.

Esa voluntad de renovación forma parte, precisamente, de la esencia de La Pasión. “Cada año se innova en algo”, explicaba Rubio. “Yo recibo ideas y después las transmito”. A ello se suma el crecimiento constante de la participación. “Cada año va participando más gente, afortunadamente. La Pasión ha vuelto a tener un gran impulso, este año coincidiendo con los 100 años del Colegio Sagrado Corazón”, afirmaba.

En sus palabras también hubo espacio para una invitación abierta a las nuevas generaciones, recordando con cariño otras épocas en las que la implicación juvenil era todavía más numerosa. “Ya he dicho a los niños que el año que viene vengan con sus amigos y amigas, y así será plenamente una fiesta”, comentó. “Me acuerdo, antaño, que había hasta 50 chicos…”. Esa puerta, insistió, permanece abierta “no solo para Trujillo y comarca, sino para todo el que quiera y se atreva”.

Junto a Manuel Rubio, la representación ha contado un año más con Miguel Floriano y las hermana Teresa Gómez y Julia Expósito en la dirección adjunta. En la narración, que vuelve a ser uno de los hilos conductores fundamentales de esta puesta en escena, han prestado su voz en 2026 Carlos Murillo, antiguo gestor cultural del Ayuntamiento de Trujillo y rostro conocido en la ciudad y la profesora Carmen Belén Cuadrado Álvarez.

Otro de los aspectos más destacados de esta edición ha sido, una vez más, la amplitud y diversidad de la participación. En la representación han tomado parte numerosos alumnos de los distintos ciclos educativos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús, desde Educación Infantil y Primaria hasta Secundaria y Bachillerato, además de personas procedentes de otras localidades cercanas a Trujillo que, año tras año, se suman a esta tradición colectiva.

Entre todas las figuras que integran la escenificación, hay una que adquiere un carácter singular: la única figura que se mueve en esta representación estática es la burrita, un animal propiedad de las religiosas Hijas de la Virgen de los Dolores, cuya presencia en el cuadro inicial, aporta un elemento de autenticidad especialmente simbólico en uno de los momentos más reconocibles de la representación.

La Pasión de Trujillo sigue siendo, por tanto, mucho más que una cita religiosa o cultural. Es una tradición compartida, un vínculo entre generaciones y un ejemplo de participación comunitaria. Padres, madres, abuelos, hijos, sobrinos y nietos vuelven a darse cita cada año en la iglesia de San Francisco para reencontrarse con una representación que forma parte de la memoria sentimental de la ciudad. La majestuosidad de los cuadros del Vía Crucis, entrelazada con algunas de las escenas más significativas de la vida de Jesucristo, cobra vida en la antesala de la Semana Santa, dando forma a una representación cargada de solemnidad, emoción y profundo simbolismo, que transforma el templo en un espacio de contemplación, belleza y emoción compartida.

Noticias relacionadas

En este 2026, marcado por el centenario del Colegio Sagrado Corazón, la representación del Grupo Passio ha vuelto a demostrar que la emoción permanece intacta. Y que, lejos de apagarse, esta tradición sigue encontrando nuevas voces, nuevos rostros y nuevas manos dispuestas a mantener viva una de las estampas más entrañables y significativas de la Cuaresma trujillana.