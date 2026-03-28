Los sabores de la Semana Santa en Caprichos, tradición en miniatura en el corazón de Trujillo

La Semana Santa también se amasa en pequeño formato en Trujillo. En la calle Sillerías, a escasos metros de la Plaza Mayor, Caprichos del Campo y Horno se ha hecho un hueco en los últimos años con una propuesta singular: llevar los sabores de siempre a un tamaño mini, sin renunciar a la esencia de la repostería tradicional.

Al frente está Rocío Pablos, que el próximo 13 de abril cumplirá nueve años con el obrador abierto. Aunque no se dedicó siempre profesionalmente a la repostería, su relación con el dulce viene de lejos. De niña acompañaba a familiares a los hornos después de la matanza, cuando se aprovechaba la manteca para elaborar perrunillas, mantecados o galletas rizadas. Aquellas recetas quedaron guardadas durante un tiempo, hasta que decidió retomarlas por iniciativa propia.

Dulces en miniatura

Así nació Caprichos: con recetas heredadas de su casa, de su abuela, bisabuela y tatarabuela, pero con un sello propio. Rocío apostó por elaborar los dulces de siempre en miniatura, una idea que ha terminado por convertirse en su seña de identidad. El resultado, explica, permite disfrutar de una perrunilla, una boya o cualquier otro dulce tradicional en pequeño formato, manteniendo el sabor de siempre.

Bollos dormidos de Caprichos en Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

En su mostrador conviven muchos de los productos más reconocibles de la repostería tradicional: boya de chicharrón, perrunillas, galletas, nevaditos, roscas de yemas, magdalenas, bizcochos, bizcochón, bollo dormido o bollo de minuto. A ello suma también propuestas saladas, como empanadillas de atún y de chorizo, además de brazos de gitano rellenos para encargos y celebraciones.

Los bollos dormidos

Con la llegada de la Semana Santa, uno de los productos que cobra mayor protagonismo es el bollo dormido, que Rocío sigue elaborando “como se hacía antiguamente”, respetando los tiempos de fermentación y el proceso lento que requiere la masa. Una manera de trabajar que contrasta con la producción industrial y que define bien el carácter de su obrador.

Bollo de Chicharrón en Caprichos Trujillo / ALEJANDRO CANCHO

Todo en Caprichos tiene un marcado componente artesanal. Rocío trabaja con un horno pequeño, una amasadora también reducida y mucha labor manual. “Lo demás es todo en mis manos”, viene a resumir mientras saca una hornada de nevaditos, uno de los dulces que en ese momento estaba preparando. Cada bandeja, explica, necesita su tiempo; en el caso de los nevaditos, unos 25 minutos de horno, a los que después se suma el toque final del azúcar glas.

De Trujillo a los pueblos cercanos

La aceptación, asegura, ha sido muy buena desde el principio. Aunque el turismo responde bien, su clientela procede sobre todo de Trujillo, Huertas de Ánimas y localidades cercanas. Además, sus productos también se distribuyen en algunos supermercados y tiendas, algo que confirma la buena acogida que han tenido, en parte por el sabor y en parte por ese formato pequeño que los distingue.

De cara al futuro, Rocío no se plantea crecer en exceso. Caprichos nació casi como una afición, impulsado por su gusto por la cocina y por la repostería tradicional, y su intención es seguir manteniendo esa escala humana y artesanal. Lo que sí tiene claro es que la Semana Santa es una de las épocas fuertes del año, junto a la Feria del Queso, para la venta de dulce en Trujillo.

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Algunos dulces en los expositores del obrador Caprichos / ALEJANDRO CANCHO

En Caprichos, la tradición no se mide por el tamaño de las piezas, sino por la fidelidad a las recetas de siempre. Y entre perrunillas, nevaditos y bollos dormidos, Rocío Pablos demuestra que la dulcería de Semana Santa también puede preservarse desde lo pequeño.