Arroyo de la Luz y sus ricas ‘Coles con buche’

La Fiesta Gastronómica 'Coles con Buche' de Arroyo de la Luz se ha celebrado este año con éxito en su vigésima segunda edición con una participación multitudinaria en todas sus actividades programadas: el show cooking ‘Entre Coles y Vinos’, la degustación popular, la ruta ‘Sabores con Historia’, el festival nacional de folclore, los talleres ‘Sensaciones’, los cabezudos, la ronda de ‘El Pandero’, el tradicional baile de las Coles con Buche, el concurso fotográfico, el concurso escolar y el cine gastronómico, entre otras propuestas.

Este año, además, ha sido la primera edición como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, un reconocimiento que pone en valor el esfuerzo colectivo y la proyección cultural de nuestra celebración. Todas las actividades giran en torno a un plato muy laborioso, cuya preparación requiere una semana de trabajo y en la degustación popular han sido repartidas más de 1300 raciones. Su elaboración es posible gracias al equipo de cocina de la asociación gastronómica Gastrotex, liderado por Justi Díaz, junto al amplio dispositivo de trabajadores y trabajadoras del Consistorio, y la colaboración de la Asociación de Amas de Casa Mujer Arroyana a la hora de servir los platos

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Esta fiesta es un evento emblemático que celebra la cocina tradicional de la región de Extremadura. Este festival combinan cocina, folclore, ocio y patrimonio. Durante el evento, se degusta el tradicional plato de coles con buche, que consiste en coles cocinadas con un pie de cerdo relleno de carnes, acompañado de pan de pueblo y otros productos locales. La fiesta no solo es un homenaje a la cocina local, sino que también promueve la identidad cultural y turística de Arroyo de la Luz, convirtiéndose en un punto de encuentro para celebrar la gastronomía que define a la comarca.