Enrique Rodríguez invita a redescubrir los pueblos más pequeños de la provincia con su 'Atlas Ilustrado de Cáceres'

'Atlas Ilustrado de Cáceres. Pueblo a pueblo' vio la luz por primera vez el pasado mes de febrero. Con esta obra, su autor Enrique Rodríguez mira a Extremadura desde el dibujo, la divulgación y el apego al territorio. Moralo de adopción y residente en Malpartida de Cáceres, Rodríguez plantea esta publicación como una invitación a explorar, aprender y conectar con las raíces.

Tras licenciarse en Bellas Artes por la Universidad de Castilla-La Mancha, ha desarrollado desde finales de los noventa una carrera vinculada al diseño, la fotografía y la ilustración, centrando en la última década buena parte de su trabajo en publicaciones impresas.

Su producción se ha desarrollado tanto a través de encargos para administraciones públicas como mediante su propio sello, Ediciones Extremeño, desde el que ha publicado también títulos como 'La increíble aventura del capitán Boyton' o el cuento infantil 'Un abrazo con alas'. La editorial nació en origen para dar salida a proyectos personales del autor, aunque en la actualidad se encuentra en una fase de apertura a otros creadores interesados en trabajar desde la ilustración y la divulgación de la cultura extremeña.

El autor compagina este tipo de publicaciones con otros proyectos editoriales. En el ámbito de la literatura infantil trabaja junto a la escritora Pilar Urquía, mientras que su próximo lanzamiento será una obra ilustrada sobre la Serrana de la Vera, en colaboración con Beatriz García Montalvo.

Una obra dedicada a los pequeños pueblos de Cáceres

Una vez asentado en Extremadura, pasó por distintas etapas ligadas al mundo de la comunicación y el turismo, un recorrido que le permitió conocer de cerca el entramado turístico de la región y buena parte de sus recursos patrimoniales y culturales. Con el tiempo, esa experiencia le llevó a detectar la necesidad de crear los libros que él mismo echaba en falta.

De ahí surgió primero 'Atlas Ilustrado de Extremadura', donde ofrecía una panorámica de toda la comunidad autónoma. Publicado hace cinco años y convertido ya en un título consolidado, con varias ediciones en el mercado. Sin embargo, el propio autor admite que aquel volumen, al abarcar toda la comunidad, obligaba a "seleccionar los recursos más destacados" y dejaba en segundo plano otros elementos más modestos, pero igualmente representativos del territorio. Esa reflexión está en el origen de este nuevo libro.

En esta ocasión, el autor pone el foco en la provincia cacereña con un volumen concebido como recorrido visual y cultural por sus municipios, sus pedanías y aquellos elementos que mejor definen la identidad de cada lugar. Con esta nueva entrega Rodríguez da un paso más en su apuesta por "contar Extremadura desde una mirada gráfica y cercana". Para ello, pone el foco en esa Cáceres más dispersa, rural y cotidiana que "muchas veces queda fuera de las grandes guías turísticas".

El libro incluye los 223 municipios de la provincia y unas 25 pedanías

El volumen, organizado por comarcas e ilustrado con mapas de situación, reúne patrimonio artístico y cultural, fiestas de interés, leyendas, costumbres y productos gastronómicos, en una propuesta que busca ir más allá de la simple guía geográfica.

El atlas incluye los 223 municipios de la provincia y también una selección de entre 20 y 25 pedanías, en una obra organizada por comarcas y estructurada como herramienta práctica. El libro cuenta con 312 páginas a todo color y dedica al menos una página a cada municipio. En el caso de las cabeceras comarcales y de los pueblos declarados conjuntos históricos, el contenido se amplía a dos o más páginas.

El objetivo, según se desprende de la filosofía de la obra, es ofrecer una visión amplia de la provincia y, al mismo tiempo, "detenerse en esos detalles" que muchas veces quedan fuera de los circuitos más conocidos. Es por ello que el autor se centra en las zonas rurales más pequeñas, reflejando aquellas características menos conocidas que las definen. De este modo, la publicación no se limita a los grandes destinos patrimoniales, sino que abre espacio a la esencia de los pueblos, a sus historias, a sus paisajes y a la vida cotidiana que ha moldeado el territorio.

Imagen del libro 'Atlas de Cáceres. Pueblo a pueblo'. / Cedida a El Periódico

En la nueva versión 'Pueblo a pueblo', Rodríguez habla de fuentes, picotas, ruinas escondidas, tradiciones locales o pequeños enclaves con valor para cada localidad. Su intención, según explica, ha sido repartir mejor la mirada sobre la provincia y alejarse de una visión que se detiene siempre en los destinos más populares y sus enclaves más conocidos. El autor insiste en que no se trata de un libro pensado para leer de principio a fin, sino para consultar. La idea es que el lector pueda abrirlo por una comarca concreta, ver qué localidades la forman y descubrir qué visitar en cada una de ellas. Desde esa perspectiva, el atlas quiere servir para organizar rutas y escapadas sin necesidad de recurrir constantemente a búsquedas dispersas en internet.

"Tenemos que aprender a valorar las cualidades de nuestra tierra"

Rodríguez sostiene además que el proyecto responde a una convicción personal, la de que "en Extremadura no siempre se valora suficientemente lo propio". A su juicio, existe una cierta tendencia a mirar la región con menos aprecio del que merece, y por eso considera importante ofrecer herramientas que ayuden a redescubrirla y a "reforzar esa autoestima colectiva" a través de una presentación cuidada, atractiva y accesible.

En esa línea, el libro propone una forma distinta de acercarse a la provincia. No solo por su carácter gráfico, sino por la manera en que rescata una identidad construida también desde los pueblos pequeños, desde lo aparentemente menor y desde aquello que ayuda a entender mejor cómo es el territorio. Para Rodríguez, ahí está buena parte de la esencia de Cáceres y, en general, de Extremadura.

El nuevo atlas ya está a la venta en librerías de todo el país, con especial atención al mercado extremeño. Editado en tapa dura, con papel semimate, encuadernación cosida y lomo plano, se presenta como una edición cuidada con un precio de 30 euros.

Con 'Atlas Ilustrado de Cáceres. Pueblo a pueblo', Enrique Rodríguez invita al lector a mirar la provincia con otros ojos y a reconocer en sus pueblos una riqueza que muchas veces pasa desapercibida. Además, vuelve a reivindicar la ilustración como herramienta para contar el territorio.

Lo hace desde una mirada cercana y detallista, con la intención de que cada página funcione no solo como ventana a un pueblo, sino también como recordatorio del valor de una provincia diversa, rica en patrimonio y profundamente unida a sus raíces.