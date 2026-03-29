Los desafíos técnicos del acueducto de las Herrerías en Campillo de Deleitosa y su impacto en el paisaje

El acueducto de las Herrerías, en Campillo de Deleitosa, no solo resume la historia hidráulica de Extremadura, sino que también permite analizar los desafíos técnicos de su construcción, las iniciativas actuales para su conservación y los cambios que ha experimentado el paisaje que lo rodea a lo largo de los siglos.

Desafíos técnicos en un territorio complejo

La construcción del acueducto ha estado condicionada por una orografía abrupta, característica de la comarca de Villuercas-Ibores-Jara. Los ingenieros y artesanos de la época han tenido que resolver la conducción del agua en terrenos con fuertes pendientes, lo que ha obligado a adaptar el trazado a las curvas de nivel para mantener un flujo constante.

El uso de materiales locales, como la pizarra y la argamasa, ha sido una solución habitual en infraestructuras hidráulicas de la provincia de Cáceres, también documentada en sistemas tradicionales de canalización en municipios como Guadalupe o Cañamero. Estos materiales, aunque accesibles, requerían una técnica constructiva precisa para evitar filtraciones y garantizar la estabilidad de la estructura.

Otro de los principales retos ha sido la gestión del caudal. En una zona donde las gargantas presentan variaciones estacionales, era necesario diseñar un sistema capaz de funcionar tanto en épocas de abundancia como de escasez de agua. Este tipo de soluciones hidráulicas, según estudios del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara y trabajos sobre patrimonio industrial extremeño, se basaban en el conocimiento empírico acumulado durante generaciones.

Conservación y protección del entorno

En la actualidad, la protección del acueducto de las Herrerías se enmarca dentro del Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, lo que implica una estrategia de conservación basada en la divulgación, el turismo sostenible y la preservación del entorno natural.

Las medidas no se centran únicamente en la estructura, sino también en el paisaje que la rodea. Según las directrices del propio Geoparque y de la Junta de Extremadura en materia de patrimonio, se ha apostado por evitar intervenciones agresivas y priorizar la conservación pasiva, manteniendo los materiales originales y limitando las actuaciones a labores de mantenimiento.

Este modelo es similar al aplicado en otros enclaves hidráulicos de la provincia, como los molinos tradicionales de Berzocana o las infraestructuras asociadas al río Almonte en el entorno de Torrecillas de la Tiesa, donde la protección del conjunto incluye tanto los elementos construidos como el ecosistema.

Además, las recomendaciones para visitantes —como planificar rutas, evitar el deterioro del entorno y respetar los caminos existentes— forman parte de una estrategia de conservación participativa, habitual en espacios naturales protegidos.

Un paisaje en transformación

El paisaje que rodea el acueducto ha experimentado una evolución significativa desde su construcción. En sus orígenes, el entorno estaba intensamente vinculado a la actividad productiva, primero con la herrería y después con las pequeñas centrales hidroeléctricas que aprovecharon la infraestructura.

Con el abandono progresivo de estas actividades a lo largo del siglo XX, el territorio ha iniciado un proceso de renaturalización. La vegetación autóctona ha recuperado espacio y muchas de las construcciones auxiliares han quedado integradas en el paisaje.

Este fenómeno también se ha observado en otros puntos de la provincia, como en antiguas zonas de aprovechamiento hidráulico en Losar de la Vera o en Garganta la Olla, donde la desaparición de usos industriales ha permitido la recuperación ambiental de las riberas.

Sin embargo, el paisaje actual no es completamente natural, sino el resultado de siglos de interacción entre el ser humano y el medio. El trazado del acueducto, aún visible, actúa como elemento vertebrador que permite interpretar esa transformación.

Un equilibrio entre pasado y futuro

El acueducto de las Herrerías se mantiene hoy como un ejemplo de adaptación técnica y de aprovechamiento sostenible de los recursos. Sus desafíos constructivos, su conservación actual y la evolución de su entorno reflejan una realidad compartida por muchos enclaves rurales de la provincia de Cáceres.

Lejos de ser un vestigio aislado, el conjunto forma parte de un paisaje cultural que sigue ofreciendo claves para entender la relación entre ingeniería, territorio y sociedad en Extremadura.