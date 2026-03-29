El Parque Temático de Montehermoso: un plan gratuito para disfrutar con emblemáticos monumentos cacereños en miniatura

Madrid tiene su Parque Europa, un parque que representa diversos monumentos europeos con un tamaño menor del real. La provincia de Cáceres también tiene un parque temático con monumentos de toda Extremadura, pero en su caso mucho más pequeños. Se encuentra en Montehermoso, en la carretera EX-307, en dirección a Pozuelo de Zarzón, y representa 26 monumentos extremeños: 14 de Cáceres y 12 de Badajoz.

Monumentos

Con una superficie similar a la de Países Bajos, no es de extrañar que Extremadura esté llena de monumentos emblemáticos. El Parque Temático de Montehermoso muestra una parte de estos, especialmente la provincia de Cáceres, que es donde se sitúa el parque. Los monumentos representados son: la Basílica de Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar, el Arco de la Estrella y la Torre Bujaco de Cáceres, la columnata de Augustóbriga de Bohonal de Ibor, el Real Monasterio de Yuste de Cuacos de Yuste, el Barrio Judío de Hervás, las ruinas de Cáparra, la estatua del Abuelo Mayorga de Plasencia, el Ábside Mudéjar de Galisteo, la Gorra de espejo o soltera de Montehermoso, la Catedral de Santa María de la Asunción de Coria, el Puente Romano de Alcántara, la estatua ecuestre de Pizarro de Trujillo, el templete del Monasterio de Guadalupe y un dolmen megalítico de Valencia de Alcántara.

Puente de Alcántara en miniatura. / E.P.

Por su parte, Badajoz está representado por ‘La Fontanilla’ de Fregenal de la Sierra, el dístylo sepulcral romano de Zalamea de la Serena, el Castillo de la Luna de Alburquerque, la estatua de Hernán Cortés de Medellín, la Plaza Chica de Zafra, la industria vinícola de Almendralejo, el teatro romano de Mérida, la Iglesia de San Bartolomé de Jerez de los Caballeros, la iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Llerena, el embalse de la Serena, la puerta manuelina de Olivenza y la Puerta de Palmas de Badajoz.

Historia

El Parque Temático se puede visitar de lunes, miércoles y jueves de 10 a 13.30 horas y viernes, sábados, domingos y festivos de 10 a 19 horas, según publica el Ayuntamiento de Montehermoso en su página web. Los martes está cerrado. La entrada es gratuita y es una muy buena oportunidad para descubrir monumentos de la región, especialmente con los más pequeños.

Así, el parque ofrece las maravillas de la región, desde monumentos históricos hasta entornos naturales, a lo largo y ancho de cada una de las dos provincias. El ‘diminuto sitio’ es un proyecto que nació en el año 2000 gracias a la colaboración entre el Consistorio y el Taller de Empleo, un taller de cantería. Su construcción estuvo paralizada durante un tiempo, aunque en 2008 se reanudaron las obras.

Columnata de Augustóbriga de Bohonal de Ibor en miniatura. / E.P.

Está abierto al público desde hace solo 2 años, pues antes solo se podía visitar con una visita guiada ofrecida por la Oficina de Turismo de Montehermoso. Las ciudades elegidas fueron elegidas al azar, y con el paso de los años se han ido incorporando progresivamente más y más monumentos hasta su finalización actual.

Las últimas figuras en miniatura en llegar han sido realizados por una chica del cercano pueblo de Aceituna.