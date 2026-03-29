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Ingresos y gastos

El presupuesto municipal de Malpartida de Cáceres para 2026 destinará uno de cada seis euros a mejorar espacios públicos

El presupuesto municipal de Malpartida de Cáceres para 2026, aprobado con el voto a favor del Equipo de Gobierno, contempla inversiones en la segunda fase de la residencia y en la urbanización Azagala

Pleno municipal en el que se aprobaron los presupuestos.

Pleno municipal en el que se aprobaron los presupuestos. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Malpartida de Cáceres

El pleno del Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha aprobado, con el voto a favor del Equipo de Gobierno y el voto en contra del PSOE, el presupuesto municipal de 2026 que asciende de 6.053.182,75 euros, un 7,81 % más que el del pasado 2025. Un presupuesto equilibrado, responsable y realista para garantizar la sostenibilidad y, al mismo tiempo, el esfuerzo inversor. El presupuesto cuenta con más de 1 millón de euros en inversiones reales, el 16,69 % del presupuesto total, lo que supone un incremento del 58,94 % respecto al ejercicio anterior. Uno de cada seis euros del presupuesto municipal se destinará a mejorar infraestructuras, equipamientos y espacios públicos. Entre las inversiones está la construcción de la segunda fase de la residencia, una inversión estratégica para el bienestar de los mayores y para el futuro de los servicios asistenciales del municipio; la urbanización Azagala, necesaria para la dotación de suelo urbano para la construcción de 35 viviendas; la finalización del colector general, mejoras en el pabellón Multiusos, acondicionamiento de caminos, mejoras en la Casa de Cultura y diversas inversiones para mejorar las infraestructuras municipales.

El grueso del presupuesto irá destinado a garantizar los servicios públicos, que aumentan cada año en cuanto a cantidad y calidad; y todo ello desde la responsabilidad fiscal, sin un aumento de impuestos que grave a los malpartideños y manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos para garantizar que las cuentas municipales sigan estando saneadas. El alcalde de Malpartida de Cáceres, Alfredo Aguilera, ha señalado que se trata de un «presupuesto equilibrado, responsable y con capacidad inversora para seguir mejorando la calidad de los vecinos sin gravar los impuestos, que mantiene los servicios públicos de calidad, la agenda cultural y de ocio y, además, permiten invertir en el futuro del municipio».

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