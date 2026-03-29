Por tu templo, por tu pueblo': la campaña de Villar de Plasencia para pagar la restauración de la iglesia con ayuda vecinal.

Por tu templo, por tu pueblo. Es el nombre de la campaña que ha lanzado el Consejo de Economía de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Villar de Plasencia, dependiente de la diócesis de Plasencia, para pedir ayuda vecinal, tras asumir una obra de 89.372,94 euros en la fachada del templo.

La parroquia de Villar de Plasencia ha decidido apelar directamente a sus vecinos para afrontar el pago de la restauración más reciente en la iglesia del municipio, el edificio más representativo de la localidad. El impulso parte del Consejo de Economía, que ha difundido la campaña a través de sus redes sociales, que completará con una carta informativa con el balance de las actuaciones realizadas en los últimos años y la petición expresa de colaboración.

Obra en la fachada por casi 90.000 euros

Según ha explicado la parroquia públicamente, la campaña se ha puesto en marcha después de concluir este año la intervención en la fachada del templo, una actuación "imprescindible" y cuyo importe asciende a 89.372,94 euros. La parroquia sostiene que esa cantidad rebasa su capacidad económica actual y, por ello, invita a quienes quieran sumarse a realizar una aportación voluntaria y extraordinaria.

Las colaboraciones pueden hacerse en la propia parroquia o mediante transferencia a la cuenta habilitada por la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción en Banco Santander, con el IBAN ES50 0049 1594 4522 1001 3006. El llamamiento busca la implicación colectiva de la población en un monumento muy ligado a la identidad de este pueblo de la provincia de Cáceres.

Cinco años de trabajos en el templo

La restauración de la fachada cierra, por ahora, un ciclo de actuaciones iniciado el 31 de mayo de 2021. Aquel primer bloque de obras fue dirigido y financiado por la Junta de Extremadura, con una inversión de 167.306,93 euros, destinada a reparar la cubierta de la iglesia y la torre, intervenir en el artesonado del presbiterio y reponer elementos deteriorados como soleras y durmientes. Esa fase concluyó el 4 de abril de 2022.

Después, en diciembre de 2023, ya con fondos parroquiales, se acometió la reparación de las dos sacristías, que presentaban un notable deterioro. Esa intervención tuvo un coste de 3.960 euros y supuso el paso previo a la obra ejecutada este año en la fachada, valorada en 89.372,94 euros.

La iglesia de Villar de Plasencia, tras las obras de restauración. / CEDIDA

Con la suma de ambos trabajos sufragados por la parroquia, el esfuerzo económico directo asumido en esta etapa alcanza los 93.332,94 euros. La campaña abierta ahora pretende precisamente aliviar esa carga en un municipio pequeño, donde la conservación del patrimonio religioso se mezcla con la vida cotidiana, la memoria local y el valor simbólico de un edificio que ha acompañado a varias generaciones.

Llamamiento a los emigrantes en Semana Santa

El párroco del templo desde hace siete años es José Luis Hermoso, que lleva también 32 años al frente de la parroquia de Cristo Resucitado de Plasencia. Ha explicado que las obras ya las "dejaron programadas los párrocos anteriores" y a él le ha tocado darle el impulso definitivo.

Señala que para una parroquia pequeña "los ingresos son mínimos", de ahí la petición de colaboración porque, si no la hubiera, "nos quedaríamos a cero". Así se lo mostrará a los vecinos en la carta que tiene previsto entregar este Domingo de Ramos, aprovechando además unas fechas en las que los emigrantes regresan a Villar de Plasencia para disfrutar de unos días de descanso con motivo de la Semana Santa.

Una parte de la fachada de la iglesia de Villar de Plasencia, ya restaurada. / Parroquia

Megafonía, electricidad, bancos...

Hermoso señala que también son necesarias obras en el salón parroquial y la casa parroquial, además de hacer frentes a los gastos de luz, agua... Y, gracias a las inversiones de la junta y la parroquia, la iglesia ha quedado "como nueva" porque también se ha cambiado la megafonía, la instalación eléctrica y se han instalado bancos nuevos.

Todo, sumado a las obras de mayor envergadura, forma parte de una primera fase de trabajos y todavía quedaría por ejecutar la segunda, centrada en la parte sur de la iglesia.

Las donaciones desgravan en Hacienda

Respecto a las donaciones, el párroco ha querido apuntar para aquellos vecinos que lo desconozcan que "las donaciones desgravan en Hacienda, las que son de hasta 250 euros, desgravan un 80%", por lo que ha animado a participar en la campaña.

El objetivo es que los vecinos aporten su granito de arena en el mantenimiento del templo religioso más importante de Villar de Plasencia, con cinco siglos de Historia.

Un símbolo de Villar de Plasencia desde el siglo XVI

De hecho, según la información recogida por el Ayuntamiento de Villar de Plasencia, se trata de una construcción del siglo XVI, con reminiscencias góticas tardías, patrocinada por el obispo de Plasencia Vargas Carvajal en 1524, cuyo escudo aún puede verse en la torre.

El templo combina mampostería y sillería y se organiza en torno a una cabecera poligonal y una nave alargada de tres tramos. Estos espacios aparecen separados por arcos de medio punto que descansan sobre pilares góticos y sostienen una cubierta de madera a dos aguas. En el presbiterio, sobresale un artesonado mudéjar de par y nudillo, decorado con lacerías centrales, una de las piezas más singulares del conjunto.

La iglesia conserva además dos portadas. La más sobresaliente es la situada a los pies, con arco carpanel y finas arquivoltas, sobre la que se dispone una placa en relieve con dos putti sosteniendo el escudo de la Virgen María. A ello se suma la torre-campanario, encajada en un lateral del hastial occidental, construida enteramente en sillería y articulada en tres cuerpos separados por molduras impostas.

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La restauración emprendida en los últimos años no solo ha buscado frenar el deterioro material del edificio. También ha reabierto en el pueblo una idea de fondo: que conservar este templo significa proteger una parte esencial de la Historia de Villar de Plasencia.