La provincia de Cáceres ofrece cinco rutas para descubrir la gastronomía, el patrimonio y la naturaleza con la Torta del Casar como guía

La Denominación de Origen Protegida Torta del Casar pone en marcha una nueva edición de 'Primavera en la Ruta el Sabor de un Territorio', una campaña de turismo gastronómico que este año alcanza su décimo aniversario y que vuelve a proponer cinco recorridos por la provincia de Cáceres para combinar naturaleza, patrimonio y cocina con uno de los productos más reconocibles de la despensa extremeña. La edición de 2026 se desarrolla del 21 de marzo al 1 de junio y mantiene su punto de partida y regreso en Casar de Cáceres, cuna del queso amparado.

La edición anterior contó con más de 20.000 participantes

El director de la DOP, Javier Muñoz, subraya que estos diez años han servido para poner en valor no solo la Torta del Casar, sino también "las elaboraciones gastronómicas, la hospitalidad de los establecimientos y el extraordinario patrimonio cultural, natural y gastronómico de la provincia". La iniciativa mira al futuro, pero se apoya en una fórmula que ya ha demostrado su capacidad para conectar turismo y territorio. No en vano, la edición de 2025 cerró con más de 20.000 viajeros, según difundió el propio Consejo Regulador.

Imagen de la Plaza Mayor de Cáceres. / Cedida a El Periódico

La campaña se articula en cinco rutas que recorren distintas zonas de la provincia y que proponen al visitante una experiencia completa. En todas ellas, la gastronomía funciona como hilo conductor, con hoteles y restaurantes adheridos que ofrecen platos elaborados con Torta del Casar DOP y otros productos extremeños de calidad. El portal oficial de la ruta presenta además una selección de recetas y propuestas gourmet en establecimientos repartidos por el territorio.

El primer itinerario mira al suroeste de la provincia y enlaza la ciudad de Cáceres, Patrimonio de la Humanidad, con Casar de Cáceres, el Museo del Queso, la comarca Tajo-Salor-Almonte y enclaves como el Puente de Alcántara, Brozas, Garrovillas de Alconétar o el Monumento Natural de Los Barruecos. En ese recorrido aparecen algunas de las propuestas culinarias más identificables de la campaña, como la tarta de queso Torta del Casar o las croquetas de Torta del Casar con nueces y mermelada de tomate.

Imagen del municipio de Casar de Cáceres. / Cedida a El Periódico

La segunda ruta se desplaza al noroeste cacereño, con paradas en el Valle del Alagón, Sierra de Gata y Las Hurdes. La combinación de patrimonio y paisaje incluye hitos como Coria, Galisteo, el Chorro de la Meancera o el Meandro del Melero, y se completa con actividades ligadas a la observación astronómica acompañadas de degustaciones de Torta del Casar maridada con vinos y frutos ecológicos de la región.

La ruta cuenta con un novedad para los moteros

El tercer itinerario se adentra en el norte-centro provincial y enlaza la ciudad romana de Cáparra, Plasencia, el embalse de Gabriel y Galán y el Parque Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfragüe. La propuesta incorpora además rutas en bicicleta y degustaciones de embutidos y queso, reforzando el carácter activo de una campaña que no se limita a la mesa, sino que quiere convertir el viaje en experiencia completa.

La cuarta ruta conduce al noreste, con el Valle del Jerte, La Vera, el Monasterio de Yuste, el Castillo de Belvís, la Garganta de los Infiernos o la Cascada del Caozo entre sus principales paradas. Aquí, la Torta del Casar se cruza con otros emblemas extremeños, como el pimentón de La Vera, y aparece en platos como el espárrago blanco de primavera al horno con gratinado de Torta del Casar.

Imagen del puente romano de Alcántara. / Cedida a El Periódico

El quinto y último recorrido mira al sudeste de la provincia y pasa por el Castillo de Montánchez, el Real Monasterio de Guadalupe, Trujillo, el Pico de la Villuerca o el Monumento Natural de las Cuevas del Castañar. Es una ruta especialmente ligada a la monumentalidad y a la riqueza paisajística de las Villuercas, pero también a la tradición quesera y a la gastronomía de interior.

Como novedad destacada del décimo aniversario, la DOP organizará el 17 de mayo una ruta en moto por la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo Internacional, una actividad pensada para sumar el mototurismo a esta propuesta de descubrimiento del territorio. La idea es enlazar paisaje, patrimonio y paradas gastronómicas con la Torta del Casar como anfitriona.

Con esta nueva edición, la DOP insiste en la idea de que "la gastronomía no solo se come, también se recorre", algo que la marca lleva una década defendiendo. Y que en Cáceres, entre monumentos, dehesas, gargantas, reservas y pueblos, el queso puede seguir siendo una buena forma de empezar el viaje.