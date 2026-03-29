Trujillo celebra el Domingo de Ramos con fervor, tradición y el mensaje de esperanza del párroco don Juan Carlos Milla

Trujillo ha vivido hoy la tradicional bendición y misa del Domingo de Ramos, actos con los que la ciudad da inicio oficialmente a la Semana Santa. A las once de la mañana ha tenido lugar la bendición de los ramos, un acto presidido por el párroco de Trujillo, don Juan Carlos Milla, y que ha contado con la participación de la Junta de Cofradías y Hermandades Penitenciales de la ciudad. Numerosos fieles, entre ellos muchas familias y niños, se han dado cita para bendecir sus ramos de olivo y palmas, en una mañana marcada por el recogimiento, la alegría y la tradición. El comienzo de la Semana Santa ha vuelto a reunir a la comunidad cristiana en torno a uno de los momentos más simbólicos de estas fechas.

Tras la bendición se ha celebrado la eucaristía del Domingo de Ramos, a la que ha asistido la alcaldesa de Trujillo, Inés Rubio, acompañada por miembros de la corporación municipal. La celebración ha contado además con la participación de la coral Troxiello, que con sus voces ha engalanado musicalmente la misa solemne.

Durante su homilía, don Juan Carlos Milla ha invitado a los fieles a adentrarse en la Semana Santa como un camino de fe, redención y esperanza. El párroco ha subrayado que esta semana es, ante todo, la celebración de una victoria: la victoria de Cristo sobre el mal y sobre la muerte. En ese sentido, ha vinculado ese mensaje con la identidad de Trujillo y con la devoción a la Virgen de la Victoria, tan presente en la vida espiritual de la ciudad.

La fragilidad

A lo largo de su predicación, ha recordado también la fragilidad del corazón humano y cómo el mismo pueblo que aclama a Jesús a su entrada en Jerusalén será capaz, pocos días después, de pedir su crucifixión. Frente a esa contradicción, ha señalado que Cristo entra libremente en Jerusalén para cumplir la voluntad del Padre y ofrecer al ser humano sanación, perdón y vida nueva. En un mensaje profundamente espiritual, ha animado a los presentes a vivir estos días santos participando tanto en las celebraciones litúrgicas como en las procesiones de las calles trujillanas, con la mirada puesta en la Pascua y en la transformación interior del corazón.

Finalizada la misa, se ha celebrado la tradicional procesión de la Burrina, que ha recorrido el itinerario entre la iglesia de San Martín de Tours y el templo de San Francisco. La imagen ha sido portada por cofrades de las distintas hermandades de la ciudad, en una muestra de unión y compromiso compartido con la Semana Santa trujillana.

El buen tiempo ha acompañado durante todo el recorrido, favoreciendo una gran asistencia de público. Vecinos y visitantes han llenado las calles para presenciar una procesión especialmente querida, que cada año simboliza la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y que constituye una de las estampas más entrañables del Domingo de Ramos en Trujillo.

Con esta celebración, la ciudad abre una nueva Semana Santa marcada por la fe, la tradición y el fervor de sus cofradías, en unos días llamados a llenar de emoción, devoción y sentido religioso las calles y los templos trujillanos.