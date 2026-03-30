El Bosque de To: un sendero de mitología extremeña en la provincia de Cáceres que nace de "un sueño"

El Bosque de To, un espacio artístico y experiencial situado en plena naturaleza, ha cumplido ya dos años de actividad. Situado en el municipio cacereño de Plasenzuela, se ha convertido en una propuesta singular dentro de la oferta cultural y turística del norte de Extremadura.

Ariadna Camps, su impulsora, explica que el proyecto nació del "deseo compartido" con su pareja Daniel Martínez de crear un lugar vinculado al arte, aunque en un primer momento no pensaron que acabaría tomando forma en medio de un bosque. Fue la herencia de estos terrenos la que terminó dando sentido definitivo a una idea que, con el tiempo, ha encontrado precisamente en ese entorno natural su "principal seña de identidad".

El Bosque de Tó: el sendero de mitología extremeña que nace de "un sueño" / Diego Casillas

Lejos de limitarse a una instalación artística convencional, el Bosque de Tó se ha consolidado como un sendero de mitología al aire libre en el que el visitante recorre distintos puntos del paraje y se va encontrando con obras inspiradas en mitos y leyendas de Extremadura. La propietaria sostiene que "ese diálogo entre escultura, paisaje y relato ha sido una de las claves del éxito", porque el propio bosque añade una atmósfera especial a la experiencia y multiplica su carácter mágico.

Un recorrido de éxito por la mitología de la provincia

El balance de público refleja además una evolución al alza. Tras los primeros meses de rodaje, este año el proyecto está recibiendo una mayor afluencia de visitantes. Según explica Aridana, en apenas los primeros meses del año se han acercado ya a las mil personas, entre escolares, familias y público general. Marzo y abril están siendo, además, los meses de mayor movimiento, lo que confirma el creciente interés por una iniciativa que va ganando visibilidad dentro y fuera de la comarca.

El recorrido principal se apoya en un mapa ilustrado que se entrega a los visitantes y que resume las leyendas representadas en el bosque. A partir de ahí, cada persona puede hacer la visita a su ritmo, detenerse en las distintas obras y completar la jornada en un amplio merendero habilitado en el recinto. Ese espacio de descanso cuenta también con juegos para niños y con uno de los elementos más llamativos del proyecto. Se trata de un autobús mágico reconvertido en instalación artística, decorado con madera, plantas, libros y juegos, y presidido por un pirata que ejerce como singular conductor de esta "propuesta imaginativa".

Junto a la visita libre, el Bosque de To ha ido ampliando sus formatos con visitas guiadas teatralizadas en las que personajes como una bruja o un hechicero acompañan al grupo por el recorrido mientras relatan las historias del imaginario extremeño. "Las visitas se adaptan mucho al perfil de cada grupo". Si se trata de niños, el tono es más fantástico; si el público es adulto, se introduce más humor e incluso un enfoque más desenfadado. En todos los casos, el objetivo es ofrecer una experiencia personalizada, dinámica y muy centrada en quien la visita.

La programación incluye también excursiones para colegios de infantil y primaria, propuestas para institutos y jornadas dirigidas a familias. En ellas se suman juegos tradicionales, tiro con arco, actividades relacionadas con las aves de Extremadura o dinámicas teatrales y de risoterapia. Todo ello ha convertido el lugar en una propuesta más amplia que la simple contemplación de esculturas, con una oferta que mezcla educación, ocio, patrimonio oral y naturaleza.

El proyecto mantiene e impulsa el respeto al entorno natural

Uno de los aspectos que más destaca Ariadna es el cuidado con el que se ha levantado el proyecto. A su juicio, la diferencia está en que no se concibió únicamente como una empresa, sino como "la materialización de un sueño". Esa forma de entender el espacio, afirma, se aprecia en los detalles, en la armonía con el entorno y en "el esfuerzo por integrar arte, cultura y paisaje sin romper el equilibrio del bosque".

Las leyendas representadas en el recorrido remiten, además, a distintos puntos de la geografía extremeña. La propietaria explica que durante la visita también se cuenta de qué localidad procede cada historia, con la intención de despertar la curiosidad del visitante y animarle a seguir conociendo esos lugares. De ese modo, el Bosque de Tó no solo funciona como destino propio, sino también como puerta de entrada a otros pueblos y rincones de la región.

Entre los proyectos pendientes figura la recuperación de Escape Forest, una experiencia planteada a modo de juego narrativo en la que el bosque enfermaba y los visitantes debían encontrar el cuerno de El Escornáu, considerado curativo en la leyenda. La actividad, que combinaba pruebas físicas y mentales, se encuentra ahora en fase de reestructuración.

Con dos años de vida y una afluencia creciente, el Bosque de Tó empieza así a asentarse como una propuesta diferente, levantada desde la iniciativa privada y con una identidad propia. Un lugar donde la mitología extremeña se convierte en sendero, escultura y experiencia compartida.