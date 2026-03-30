La undécima edición de la Feria del Stock de Talayuela ofrecerá descuentos y sorteos con entrada de un euro

La Feria del Stock de Talayuela volverá al recinto ferial convertida ya en una cita asentada dentro del calendario comercial del municipio. El cartel difundido por la organización anuncia la undécima edición del evento, con una entrada simbólica de un euro que permitirá participar en distintos sorteos. La programación incluye también descuentos, servicio de barra, animación infantil y castillos hinchables.

Los negocios salen a la calle con precios rebajados

La fórmula de esta feria gira en torno a una idea sencilla, reunir en un mismo espacio a comercios y negocios para dar salida a productos a precios rebajados a la vez que atraer público al municipio con una oferta pensada para el consumo, pero también para la convivencia. En ese sentido, la cita funciona como una gran campaña de dinamización comercial en la que el visitante puede encontrar artículos en liquidación, oportunidades de temporada y promociones especiales concentradas durante dos días.

La trayectoria del evento confirma además su consolidación. La propia imagen promocional de este año la presenta como XI Feria del Stock, lo que permite comprobar que la iniciativa lleva tiempo formando parte de la actividad comercial local. También se aprecia la continuidad del formato con nuevas convocatorias celebradas en febrero de este mismo año y con sorteos asociados a la compra o a la asistencia.

Esa continuidad es precisamente una de las claves de la feria. No se trata de una actividad puntual o experimental, sino de una propuesta que ha ido ganando recorrido hasta convertirse en un escaparate estable para el comercio local. El hecho de que alcance ya once ediciones refleja una apuesta sostenida del municipio por este tipo de encuentros, muy vinculados al pequeño comercio y a la necesidad de generar flujo de visitantes en fechas concretas del año. La propia comunicación institucional de convocatorias anteriores muestra además que la feria ha venido ocupando distintos espacios municipales, como el pabellón multiusos o el recinto ferial, manteniendo siempre ese carácter de gran punto de venta conjunto.

El ticket de la entrada servirá para participar en sorteos

La cita de abril repetirá también algunos de los ingredientes que suelen acompañar a este tipo de ferias: el componente lúdico y familiar. La presencia de castillos hinchables, animación y barra busca ampliar el perfil del visitante y convertir la jornada en algo más que una simple compra. En un municipio como Talayuela, donde este tipo de eventos actúan también como espacio de encuentro social, esa dimensión complementaria ayuda a reforzar la afluencia y a prolongar la estancia del público.

Además, la entrada conservará un valor añadido más allá del acceso al recinto. El cartel anima expresamente a guardar el ticket para participar en los sorteos, una herramienta habitual en este tipo de convocatorias para incentivar tanto la entrada como la permanencia del visitante. Ya en convocatorias anteriores, desde el ayuntamiento se difundieron los números premiados y vales asociados a la feria, lo que confirma que este sistema forma parte de la mecánica consolidada del evento.

La XI Feria del Stock, que se celebrará los próximos 11 y 12 de abril, volverá así a colocar a Talayuela como punto de referencia comercial durante un fin de semana de primavera. La actividad se desarrollará con horario ininterrumpido el sábado de 11:00 a 20:00 horas y el domingo de 11:00 a 15:00 horas. Con descuentos, promociones y un formato pensado para todos los públicos, el municipio se prepara para una nueva edición de una cita que ha encontrado en la mezcla de comercio y ambiente festivo la fórmula para mantenerse viva año tras año.