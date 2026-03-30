El folclore de Cáceres se revitaliza con '¡Canta Puebru!, Canta', un proyecto que busca rescatar la tradición oral con la colaboración del Gato con Jotas

El patrimonio inmaterial de la provincia de Cáceres da un paso al frente con el impulso de un nuevo proyecto que busca preservar y actualizar la tradición oral. Bajo el título '¡Canta Puebru!, Canta', la iniciativa nace con el objetivo de documentar, revitalizar y transmitir el folclore más desconocido, especialmente en las zonas rayanas, donde la cultura se construye desde el intercambio histórico entre España y Portugal.

El proyecto ha comenzado oficialmente con la firma de un Protocolo de Colaboración entre la Diputación Provincial de Cáceres y el artista Sergio Gómez, 'El Gato con Jotas', impulsor de la propuesta. Durante la presentación, el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, destacó la relevancia de una iniciativa que cuenta con una inversión de 60.000 euros. “Es apostar por el acervo cultural de nuestros municipios, por la identidad de esta provincia. Si no cuidamos estas cuestiones, la tradición se pierde”, subrayó.

Lejos de limitarse a una simple recopilación, '¡Canta Puebru!, Canta' se plantea como un ambicioso proyecto de documentación integral del folclore oral, que transformará este legado en un archivo audiovisual vivo. Este repositorio no solo tendrá un valor investigador, sino que también servirá como herramienta de difusión y transmisión generacional, conectando la tradición con las nuevas generaciones.

Sergio Gómez, con Miguel Ángel Morales. / Diputación de Cáceres

“Queremos que este archivo sea una base para que jóvenes músicos y folcloristas puedan reinterpretar y mantener viva la tradición”, explicó Sergio Gómez, quien insiste en que la iniciativa busca ir más allá de lo musical para adentrarse en el contexto social y cultural de cada pieza.

La Raya como espacio de encuentro cultural

El proyecto contempla la realización de al menos 30 grabaciones profesionales en ocho localidades estratégicas, tanto en la provincia de Cáceres como en la franja transfronteriza con Portugal. Entre los municipios seleccionados figuran Cedillo, Valencia de Alcántara o Herrera de Alcántara, junto a localidades portuguesas como Castelo de Vide, Marvão o Castelo Branco.

La elección no es casual: se trata de territorios donde la tradición oral refleja una clara simbiosis cultural, fruto de siglos de convivencia y mestizaje. El objetivo es capturar no solo las canciones, sino también las historias, los contextos y las particularidades lingüísticas que las rodean.

Carolina Yuste y El Gato con Jotas juntos en Guadalupe / El Periódico

El desarrollo del proyecto se articulará en varias fases. En primer lugar, se llevará a cabo un trabajo de campo para localizar a informantes y registrar sus testimonios. Posteriormente, el material será clasificado y documentado, incluyendo la transcripción de letras y su organización por temáticas o ritmos.

Una tercera fase abordará el archivo y procesamiento digital, con la creación de un fondo musicológico y la producción de píldoras audiovisuales. Finalmente, el contenido será difundido a través de plataformas como YouTube, Vimeo, Instagram o TikTok, con el objetivo de ampliar su alcance y acercarlo especialmente al público joven.

Mucho más que canciones

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es su enfoque humano. “Vamos a entrar en las casas de esas señoras y esos señores para que nos cuenten y nos canten, contextualizando todo ese acervo tan maravilloso”, señaló Gómez. La iniciativa pone así el foco en la memoria viva, en las personas que han conservado estas tradiciones a lo largo del tiempo.

El proyecto se sustenta en pilares como la transmisión intergeneracional, el estudio de las historias detrás del canto y la puesta en valor de la riqueza lingüística y dialectal del territorio rayano.

El resultado final será un archivo audiovisual accesible al público, cuya publicación está prevista para finales de 2026, y que aspira a convertirse en una referencia para la conservación y revitalización del folclore en la provincia de Cáceres.