Un helicóptero y agentes del Medio Natural trabajan para extinguir el incendio activo en Losar de la Vera

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha informado este lunes, 30 de marzo, de que el único incendio forestal activo de los declarados este domingo es el de Losar de la Vera, ubicado en una zona de alta montaña. El resto, fueron controlados o extinguidos.

Entre los fuegos comunicados este domingo por la tarde figuró el incendio de Acebo, declarado con nivel 0. Según trasladó la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en su extinción han trabajado medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Diputación de Cáceres.

Bomberos forestales

En concreto, en el incendio de Acebo han intervenido cinco unidades de bomberos forestales terrestres, una unidad helitransportada, un helicóptero, una máquina pesada y dos agentes del Medio Natural. La Consejería ha señalado además que el posible origen del fuego ha sido una quema agrícola.

El nivel 0 corresponde a incendios que pueden ser controlados con medios del propio Plan Infoex y que no suponen riesgo para personas o bienes no forestales.

Actualización

En la actualización difundida a las 9.09 horas de este lunes, la Junta ha indicado que los incendios declarados ayer han quedado ya controlados o extinguidos. No obstante, ha precisado que sigue activo el incendio de Losar, que afecta a una zona de alta montaña.

En ese fuego continúan trabajando un helicóptero, un agente del Medio Natural y un coordinador del Infoex. Por el momento, la Junta de Extremadura no ha detallado la evolución concreta del incendio de Losar ni si ha sido necesario elevar su nivel de gravedad.