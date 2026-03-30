El Judas de Cabezuela del Valle: una tradición ancestral que mezcla simbolismo religioso y crítica popular

En el corazón del Valle del Jerte, entre montañas, gargantas y paisajes que en primavera se tiñen de blanco con la floración del cerezo, Cabezuela del Valle mantiene viva una de las tradiciones más singulares y participativas de su calendario festivo: la Fiesta del Judas. Cada Sábado Santo, cuando la Semana Santa encara su desenlace, este municipio cacereño transforma sus calles en un escenario donde se mezclan simbolismo religioso, sátira popular y un marcado espíritu comunitario.

El origen de la celebración no está documentado con precisión, pero en el imaginario colectivo del pueblo se asume como una costumbre ancestral. Los mayores dicen que desde siempre, recordando cómo generación tras generación se ha repetido este rito en el que la figura de Judas Iscariote, paradigma de la traición en la tradición cristiana, es reinterpretada con un tono festivo y crítico. Lejos de la solemnidad de otras procesiones, aquí el personaje se convierte en objeto de burla, juicio y condena pública, en una expresión de cultura popular donde el humor también cumple una función social.

Judas

El desarrollo de la fiesta gira en torno a un protagonista indiscutible: el Judas. Sin embargo, no es uno solo. Durante la mañana y buena parte del día, un muñeco recorre las calles del casco antiguo montado sobre un burro. Su presencia despierta la atención de vecinos y visitantes, especialmente de los más pequeños, que lo acompañan entre abucheos, risas y coplas tradicionales.

“Judas Iscariote, que mató a su padre con un garrote”, entonan en coro, en una escena que mezcla tradición oral y participación infantil. El muñeco porta una bolsa con las treinta monedas de plata y un cartel que lo señala como traidor, reforzando su papel simbólico.

Imagen de la pirotecnia. / Asociación Amigos del Judas

El ambiente festivo se extiende por todo el municipio, con especial intensidad en lugares como la plaza Mayor o los alrededores del Ayuntamiento Viejo, donde el pelele es colgado y expuesto. Allí tienen lugar representaciones populares que simulan juicios públicos, lecturas satíricas y pequeñas escenificaciones cargadas de ironía y referencias locales. La música de charanga acompaña constantemente el recorrido, aportando ritmo y animación a una jornada en la que el pueblo entero se convierte en protagonista.

Quema

Mientras tanto, en paralelo, se prepara el desenlace. La noche trae consigo el momento más esperado: la quema del Judas. El muñeco que arderá no es el mismo que ha recorrido las calles, sino uno de grandes dimensiones, que supera los cien kilos de peso y que ha sido elaborado el día anterior por la Asociación Amigos del Judas. En su interior, más de cien docenas de cohetes y materiales inflamables aseguran una combustión rápida y espectacular.

La cita tiene lugar en el paraje de La Pesquerona, donde, llegada la medianoche, el fuego consume la figura en un acto cargado de simbolismo que representa el castigo a la traición.

Pero la Fiesta del Judas no es solo su desenlace. A lo largo del día, vecinos y visitantes comparten mesas, conversaciones y tradiciones culinarias que forman parte esencial de la identidad del Valle del Jerte. Migas extremeñas, embutidos, quesos y dulces como las perrunillas llenan las calles de aromas, mientras que las cerezas, producto emblemático de la zona, aparecen en distintas elaboraciones, desde licores hasta postres.

El carácter intergeneracional es otro de los rasgos distintivos de esta celebración. Los mayores transmiten a los jóvenes no solo los detalles de la fiesta, sino también su significado, asegurando así su continuidad. La participación es abierta, espontánea y colectiva, lo que refuerza el sentimiento de pertenencia y comunidad.