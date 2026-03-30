Más de tres millones de cerezos en flor dan la bienvenida a la Fiesta del Cerezo en Tornavacas, Jerte

Este año todo estaba preparado para dar la bienvenida, en este caso en Tornavacas, a una nueva edición de la Fiesta del Cerezo en Flor. Como se suele decir, la naturaleza es caprichosa y no siempre la floración de los cerezos coincide con los actos programados en el marco de dicha fiesta. Pero este año, durante este pasado fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, los algo más de tres millones de cerezos que a día de hoy hay en el Valle del Jerteestaban, casi al completo, en flor.

Los actos centrales de la inauguración de la presente edición han tenido lugar en Tornavacas, última localidad del Jerte antes de pasar a Ávila y en cuyo término nace el río que da nombre a este valle.

El tiempo soleado, pese a ser días de mucho –y frío– viento, ha permitido que la población del valle y los miles de visitantes que aquí han acudido, hayan podido disfrutar de los actos programados.

Tras tener lugar el viernes 27 el acto institucional de inauguración y la entrega de las Cerezas de Oro 2026 en una abarrotada carpa instalada en la Plaza Nueva, el sábado 28 se desarrollaron la mayoría de los actos programados: un concurrido mercado artesanal, rutas guiadas por el entorno –para ver la floración– y por el municipio –para conocer su historia y patrimonio–, así como talleres de diversas temáticas y actuaciones musicales para todos los gustos.

Población anfitriona

Tornavacas se ha volcado para lucir sus mejores galas y, para ello, la labor de la población anfitriona ha sido fundamental. Al mediodía del sábado 28, los grupos locales de folklore (“Albahaca” y “Los Pelujines folk”) actuaron en una abarrotada Plaza de la Iglesia.

Las diversas asociaciones de la localidad y decenas de vecinos a nivel particular, todos ellos coordinados por el Ayuntamiento, han participado en la elaboración de comida y dulces, así como en la realización y recreación de las diferentes estampas de las más destacadas fiestas, costumbres y tradiciones tornavaqueñas (la leyenda del “Ya Tornan”, el toque de la esquila, el Ramo o el Corpus Christi, entre otras).

Cientos de visitantes también han podido disfrutar de varias exposiciones en donde se han mostrado pinturas y fotografías realizadas por los propios vecinos, así como de las maquetas de madera elaboradas por el carpintero local José Jiménez. Y, además, han podido contemplar la riqueza natural y paisajística de Tornavacas y su entorno, realizando paseos y rutas por su término municipal.

Cerezo en Flor

Aún se podrán ver cerezos en flor durante toda esta próxima semana y la programación de la Fiesta del Cerezo en Flor se extenderá hasta el fin de semana del 11 y 12 de abril, cuando se realizará su clausura en la localidad de Casas del Castañar. Después, hasta principios de mayo, continuará la programación de la Primavera y Cerezo en Flor en el Valle del Jerte, que ya viene desarrollándose desde el 20 de marzo.