"La ubicación en la frontera con Portugal convierte a Valencia de Alcántara en un punto estratégico"

Para quien no le conozca, ¿quién es Alberto Piris?

Bueno, Alberto Piris, es natural de Valencia de Alcántara, nacido en la pequeña pedanía de Las Casiñas, pueblo y caserío a los que siempre he estado muy ligado y a los que tengo un gran cariño. Antes de dedicarme a la política, he desarrollado mi trayectoria profesional vinculada al ámbito del servicio público y al trabajo por mi tierra. Mi compromiso con el municipio y con sus vecinos me llevó a implicarme en la vida política local dentro del Partido Socialista. Con el tiempo fui asumiendo diferentes responsabilidades hasta que tuve la oportunidad de presentarme a la alcaldía. Para mí es un orgullo poder representar a mi pueblo y trabajar cada día para mejorar Valencia de Alcántara y el bienestar de todos sus vecinos.

En los años que lleva como alcalde, ¿cómo ha evolucionado Valencia de Alcántara?

En los últimos años, Valencia de Alcántara ha experimentado avances importantes en diferentes ámbitos. Se ha trabajado en la mejora de infraestructuras, en la promoción turística y cultural del municipio y en el impulso de actividades económicas ligadas al turismo, la hostelería y el sector agroganadero. También se han reforzado los servicios municipales y se ha apostado por poner en valor el patrimonio histórico y natural de la localidad.

¿Cuál es su mayor fuente de prosperidad?

La economía del municipio se apoya principalmente en el sector primario, especialmente la ganadería y la agricultura, así como en el turismo rural y cultural. La riqueza natural del entorno, junto con el patrimonio histórico y las tradiciones del pueblo, atraen cada vez a más visitantes y generan actividad económica en el municipio.

¿Por qué merece la pena visitarlo?

Valencia de Alcántara es un destino turístico de primer orden, situado en la Reserva de la Biosfera Parque Tajo Internacional, que combina historia, naturaleza y tradición. El visitante puede disfrutar de su casco histórico, de su conjunto megalítico, de sus rutas naturales y de una gastronomía de gran calidad. Además, su Campiña y su cercanía con Portugal hacen que sea el lugar perfecto para disfrutar del turismo cultural y rural.

¿Por qué es importante el enclave en el que está situado el pueblo, en la Raya?

La ubicación en la frontera con Portugal convierte a Valencia de Alcántara en un punto estratégico tanto histórica como culturalmente. Durante siglos, ha sido un lugar de intercambio comercial, cultural y social entre ambos países. Hoy en día, esa situación sigue siendo una oportunidad para desarrollar proyectos de cooperación transfronteriza y potenciar el turismo entre España y Portugal.

¿Cómo es la relación con sus vecinos portugueses?

La relación con Portugal es muy estrecha. Existen numerosos proyectos de cooperación con los municipios portugueses vecinos, como Marvâo, Castelo de Vide o Portalegre, así como convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas como la Universidad de Évora, tanto en el ámbito cultural como turístico y económico. Además, las relaciones personales entre vecinos de ambos países son muy cercanas, fruto de una historia compartida.

Una ruta destacada es precisamente la Ruta Transfrontera

La Ruta de Senderismo Transfrontera es una actividad muy especial para nosotros porque refleja perfectamente lo que es Valencia de Alcántara: un lugar de encuentro entre España y Portugal. A través de esta ruta, los participantes pueden disfrutar de nuestro entorno natural, de paisajes únicos y, al mismo tiempo, compartir una jornada de convivencia entre vecinos de ambos lados de la frontera. Para el municipio es también una forma de promover el turismo activo y dar a conocer la riqueza natural y cultural que tenemos. En definitiva, es una actividad que une deporte, naturaleza y esa relación tan estrecha que siempre hemos tenido con nuestros vecinos portugueses.

Otro aspecto importancia del municipio es su gastronomía, que promueven además con distintas rutas de tapas y un concurso internacional. ¿Qué destacaría de esta riqueza culinaria?

Posiblemente, la gastronomía de Valencia de Alcántara sea uno de sus grandes atractivos. Además de destacar productos tradicionales como los embutidos ibéricos, los platos de caza, los quesos o los dulces artesanos, nuestra cocina se enriquece con los sabores alentejanos, las singularidades de los platos típicos de nuestra Campiña, así como el acervo culinario tradicional de otras partes de Extremadura. Para mostrar esta riqueza inmaterial llevamos varios años organizando distintos eventos, como las Rutas de la Tapa Isabelina y Otoñal o las Jornadas Gastronómicas Tajo Internacional, a los que este año se sumará el Concurso Internacional de pinchos y Tapas medievales, promovido por la Red de Villas y Ciudades Medievales, y que se celebrará en nuestra localidad en el mes de noviembre.

En materia de patrimonio cultural, sin duda los dólmenes son los más destacados. ¿Cuál es su historia?

Valencia de Alcántara cuenta con uno de los conjuntos megalíticos más importantes de Europa occidental, con más de medio centenar de dólmenes repartidos por su término municipal, catalogados como Bien de Interés Cultural con Categoría de Conjunto Arqueológico. Estas construcciones funerarias datan del Neolítico, entre los milenios IV y III a.C., y son testimonio de las primeras comunidades humanas que habitaron esta zona. Hoy constituyen un patrimonio arqueológico de gran valor histórico y turístico, a los que se ha sumado la declaración de Monumento Natural del Paraje del Berrocal de la Data.

Y hablando de Historia, a finales del 2025, entraron en la Red de Juderías de España. ¿Cómo es la judería de Valencia de Alcántara?

Para Valencia de Alcántara, formar parte de la Red de Juderías Caminos de Sefarad es un reconocimiento muy importante a nuestro patrimonio histórico. Nuestro Barrio Gótico, declarado Bien de Interés Cultural con categoría de conjunto histórico, es uno de los enclaves más relevantes de la región y conserva una estructura medieval muy bien definida. Destaca por sus calles estrechas y su trazado original, que nos permite imaginar cómo era la vida en aquella época. Además, contamos con la sinagoga medieval, elemento más significativo de este conjunto, en la que hemos instalado el Centro de Identidad de la Cultura Sefardí. Todo este conjunto nos ayuda a entender la presencia y la importancia que tuvo la comunidad judía en la historia de nuestro municipio. Entrar en esta red supone no solo poner en valor ese patrimonio, sino también una oportunidad para seguir investigándolo, conservarlo y darlo a conocer a quienes nos visitan.

En el apartado cultural, destaca su boda regia, con más de 20 años de tradición. ¿En qué consiste y en qué radica su importancia?

El Festival Transfronterizo Boda Regia, declarada Fiesta de Interés Turístico Regional, se ha convertido en uno de los eventos más importantes del calendario cultural del municipio. Puede considerarse como una de las recreaciones históricas más interesantes de Extremadura y rememora el matrimonio entre la infanta Isabel, hija de los Reyes Católicos, y el rey Manuel I de Portugal, celebrado en Valencia de Alcántara en 1497. Cada año, el pueblo revive este acontecimiento con representaciones teatrales, mercados medievales y actividades culturales, siendo además ejemplo de cooperación transfronteriza e impulsora de la economía local.

¿Cuáles serían las necesidades del pueblo y qué proyectos tiene previstos para este año?

Entre las principales necesidades se encuentran la lucha contra la despoblación, la mejora de infraestructuras y la creación de oportunidades económicas para los jóvenes. El ayuntamiento trabaja en proyectos relacionados con el turismo, la rehabilitación del patrimonio, el desarrollo sostenible y la mejora de los servicios públicos.

Valencia de Alcántara cuenta con una embajadora de honor, la cantante Soraya Arnelas, ¿qué supone para el pueblo tener a alguien como ella, que siempre elogia a su tierra?

Tener a Soraya Arnelas como embajadora de honor es un orgullo para Valencia de Alcántara. Ella siempre ha mostrado su cariño por su tierra y ha contribuido a dar visibilidad a Valencia de Alcántara a nivel nacional. Su apoyo ayuda a promocionar el municipio y a reforzar el sentimiento de identidad local.

¿Tiene previsto presentarse a las próximas elecciones municipales? ¿Por qué?

Mi intención es seguir trabajando por Valencia de Alcántara y continuar con los proyectos que hemos puesto en marcha. Si cuento con el apoyo de los vecinos y del partido, me gustaría seguir contribuyendo al desarrollo del municipio y afrontar nuevos retos para mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

¿Cómo le gustaría que estuviera su pueblo dentro de diez años? ¿Qué le gustaría que hubiera conseguido?

Me gustaría ver un pueblo con más oportunidades para los jóvenes, con una economía dinámica basada en el turismo, la cultura y el sector agroganadero, y con un patrimonio aún más valorado. También me gustaría que Valencia de Alcántara siguiera siendo un lugar donde se mantuvieran vivas sus tradiciones, su historia y su fuerte relación con Portugal.