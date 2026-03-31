Accidente laboral en una fábrica entre Robledollano y Deleitosa: "Un operario ha sufrido el aplastamiento de un brazo"

En torno a la media mañana de este martes, un operario que trabajaba en una fábrica ubicada entre los términos municipales de Robledollano y Deleitosa ha sufrido un accidente laboral.

Según informa la Guardia Civil, estaba en el interior del recinto y ha sufrido el aplastamiento de un brazo. Ha sido necesaria su evacuación en helicóptero para recibir asistencia sanitaria. Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado del hombre herido, ni tampoco su edad.

El suceso ha provocado cierta expectación en el municipio de Robledollano, ya que sus vecinos han visto cómo el helicóptero aparcaba en las instalaciones deportivas municipales. Ha tenido que esperar casi una hora a que la ambulancia trasladase al herido desde la fábrica, ubicada a más de seis kilómetros de distancia del pueblo.

Hace apenas una semana, un varón de 55 años resultó herido grave como consecuencia de un accidente laboral sufrido en Lobón (Badajoz). El hombre presentaba traumatismo en la región superior y fue derivado al Hospital Universitario pacense.