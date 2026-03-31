Villamesías celebrará el XXII Día de los Productos Silvestres con ruta senderista y concursos

Villamesías celebrará el próximo 4 de abril de 2026 una de las citas más singulares de su calendario festivo y gastronómico con el XXII Día de los Productos Silvestres, una jornada que volverá a convertir al municipio en escaparate de la cocina ligada al campo, la tradición popular y el aprovechamiento de los recursos que ofrece el entorno. El cartel oficial adelanta un programa que arrancará por la mañana con una ruta senderista, seguirá con degustaciones, reparto de plantas, apertura de exposiciones, actividades infantiles, concurso comarcal de vinos de pitarra y concurso de cocina, y concluirá con una degustación popular y la entrega de premios. La cita tendrá además uno de sus focos en el Museo Etnográfico Celestino Muñana, cuya apertura figura también entre las actividades anunciadas en la programación facilitada por el ayuntamiento de la localidad.

Una fiesta nacida del regreso al pueblo

Más allá del programa de este año, el valor de la jornada está en su propia historia. El Ayuntamiento de Villamesías explica que esta celebración, que en sus primeros años se conoció como Día del Espárrago, nació como un gesto de agradecimiento hacia tantas personas que habían tenido que emigrar y que regresaban al pueblo en Semana Santa, reencontrándose con los campos por los que pasearon de niños y con los productos silvestres del término. La fórmula fue creciendo con el tiempo, comenzó con la recogida de productos, los concursos gastronómicos y la degustación popular, y ha terminado consolidándose como una de las fiestas más reconocibles de la localidad. La propia Asociación Gestores Culturales de Extremadura (AGCEX) la presenta ya como un evento anual dedicado a los productos silvestres comestibles y a su tradición gastronómica, celebrado cada Sábado Santo y capaz de atraer a numerosos visitantes de la comarca.

La identidad del Día de los Productos Silvestres se sostiene precisamente en esa mezcla de gastronomía, memoria local y participación. La información municipal recuerda que la jornada gira en torno a la recogida y uso culinario de productos del entorno, con concursos de platos elaborados con esos ingredientes y con el acompañamiento del vino del pueblo. El cartel de esta edición mantiene esa misma filosofía y la amplía con actividades para distintos públicos, desde los juegos del festival 'Descubriendo los productos silvestres' hasta el segundo concurso comarcal de vinos de pitarra o la degustación final de platos típicos como arroces, sopas o gazpachos elaborados con productos silvestres. En una localidad donde la relación con el campo forma parte de la vida cotidiana, la fiesta funciona también como una forma de reivindicar saberes tradicionales y una cocina estrechamente ligada al paisaje.

Otras opciones para distraerse en la zona ese fin de semana

La visita puede completarse, además, con otros planes en el propio municipio. La web turística de Villamesías recomienda recorrer el casco urbano para conocer la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, la Antigua Casa de la Inquisición, el entorno del Lago del Pozo Nuevo o el barrio de Las Cabilas. También destaca el Museo Etnográfico Celestino Muñana, dedicado a conservar objetos, herramientas y mobiliario de la vida local de hace apenas unas décadas. Para quienes prefieran naturaleza y paseo, el municipio ofrece la ruta Villamesías Silvestre, de unos 6 kilómetros, circular y de dificultad baja, recomendada precisamente en primavera y señalada por el Ayuntamiento como ideal para la recogida de productos silvestres. A ello se suman enclaves cercanos como el Puente Romano sobre el río Búrdalo, uno de los mejor conservados del entorno, o los Molinos de Búrdalo, vinculados al paisaje fluvial del término.

El hecho de que este año alcance su vigesimosegunda edición confirma que la propuesta ha dejado de ser una actividad puntual para convertirse en una tradición asentada. Villamesías ha encontrado en esta jornada una manera muy propia de unir gastronomía, convivencia y promoción local. Para ello se apoya precisamente en lo que le da personalidad, el campo, la cocina popular y la memoria compartida de un pueblo que vuelve cada primavera a mirar a sus márgenes, a sus veredas y a su despensa silvestre para celebrar lo que es.