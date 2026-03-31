Rutas a caballo, mercadillos y música: la III Feria de la Cereza y la Ciruela promete un mayo lleno de sabor en el Valle del Ambroz

Casas del Monte se convertirá en un escaparate del campo del Valle del Ambroz en mayo. En esta fecha, ya relevante en el calendario de la comarca, se celebra la III Feria de la Cereza y la Ciruela, una cita que repite por tercer año consecutivo y que vuelve a contar con el apoyo de la Diputación de Cáceres. Así se puso de manifiesto en la reunión mantenida por el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, con representantes de la Asociación Rural del Valle del Ambroz, encabezados por Francisco Javier Bueno y Laura Cividanes, en la que se abordó la organización de un evento que quiere seguir ganando peso como punto de encuentro para agricultores, productores, empresas y visitantes.

Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación de Cáceres, junto a Francisco Javier Bueno, de la Asociación Rural del Valle del Ambroz. / Cedida a El Periódico

Morales reiteró en ese encuentro la implicación de la diputación con las empresas y con el sector primario de la provincia, y en especial con un valle en el que la cereza, la ciruela y también la fresa forman parte del paisaje productivo y de la identidad local. Desde la organización, además, se avanzó que la feria incluirá rutas a caballo, mercadillos tradicionales, talleres y música, y se trasladó un mensaje de optimismo sobre la campaña de este año, al considerar que la floración viene favorable y que se espera una buena cosecha de cerezas, ciruelas y fresas.

Una feria joven que busca consolidarse

La trayectoria de esta cita explica buena parte de su proyección actual. La primera edición se celebró en mayo de 2024 en el paraje de la piscina natural de Casas del Monte, según recogió la propia agenda oficial de la Diputación de Cáceres. Un año después, en 2025, la institución provincial volvió a incluir en su programación la II Fiesta de la Cereza en el Valle del Ambroz. La convocatoria de este 2026 confirma, por tanto, la continuidad de una propuesta relativamente nueva, pero ya asentada en el calendario primaveral de la comarca, con la intención de reforzar la visibilidad de los productos locales y de vincular la promoción agrícola con la actividad turística.

Reunión por la III Feria de la Cereza y la Ciruela. / Cedida a El Periódico

Aunque el valle no tiene la proyección exterior del cercano Jerte en materia de cereza, la feria nació precisamente para reivindicar que el Ambroz también cuenta con una producción relevante y con un tejido social y empresarial ligado a estos cultivos. En 2024, el certamen ya se presentaba como una nueva fiesta nacida para enseñar "cómo sucede la vida" en torno a estos frutos en la comarca. Esa línea se mantiene ahora, con una tercera edición que aspira a consolidar el evento como una herramienta de promoción territorial.

El respaldo de la Diputación de Cáceres a esta feria se inscribe, además, en una estrategia más amplia de apoyo al emprendimiento rural y a la dinamización económica de los municipios pequeños. A ello se suman líneas como los premios PIE Plus, que buscan fomentar la creación de empleo y nuevas actividades económicas en el medio rural. En ese contexto, la defensa institucional de ferias como la de la cereza y la ciruela se plantea no solo como un gesto promocional, sino como una herramienta para reforzar el tejido productivo local.

Otras opciones de ocio que ofrece la zona

La visita a la feria puede completarse además con otros planes en Casas del Monte y en el conjunto del Valle del Ambroz. El pueblo tiene en la piscina natural de la Garganta Ancha uno de sus principales atractivos, un espacio acondicionado con chiringuitos, barbacoas, aparcamiento y zonas deportivas, muy integrado en el casco urbano. La oferta turística comarcal recomienda también pasear entre los cerezos y olivares en bancales del municipio y recorrer rutas como la de los castaños monumentales o la del Moralejo, además de acercarse a otros enclaves del valle, donde destacan la Vía Verde de la Plata, las gargantas y senderos de montaña y pueblos con fuerte atractivo patrimonial como Hervás.

La Diputación de Cáceres se reúne con la Asociación Rural del Valle del Ambroz. / Cedida a El Periódico

La III Feria de la Cereza y la Ciruela del Valle del Ambroz, que se celebrará el próximo 16 de mayo, se presenta así como algo más que una cita festiva. En torno a ella se cruzan agricultura, turismo, comercio local y reivindicación de comarca. En un territorio que busca ampliar su escaparate más allá de las temporadas tradicionales, el evento vuelve a situar en primer plano a quienes cultivan, transforman y sostienen la economía local. Y lo hace con una fórmula que mezcla degustación, actividades y promoción del territorio para recordar que, en mayo, el Ambroz también se explica a través de sus frutos.