El incendio forestal de Losar de la Vera se mantiene activo con dificultades por el viento y la inaccesibilidad del terreno: 490 hectáreas arrasadas

El incendio forestal declarado en Losar de la Vera continúa activo este martes y afecta ya a una superficie estimada de 490 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña. La Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura ha informado a primera hora de la mañana de que el fuego se mantiene en nivel 0 y que en su extinción trabajan medios del Plan Infoex y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Según la actualización difundida por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, en la zona han sido movilizadas cuatro unidades de bomberos forestales terrestres y tres helitransportadas, además de cinco helicópteros ligeros, un helicóptero pesado, dos aviones, un agente del Medio Natural y un técnico de extinción. La clasificación en nivel 0 implica que el incendio no supone peligro para bienes y personas y que se considera controlable con los medios del propio Plan Infoex.

Horas después, la propia Consejería ha señalado que el incendio no ha crecido mucho durante la noche, aunque el operativo sigue encontrando importantes dificultades sobre el terreno. Entre los principales condicionantes figuran el fuerte viento, que complica el trabajo de los medios aéreos, y la inaccesibilidad de buena parte del área afectada, situada en una zona de alta montaña.

El alcalde de la localidad, Antonio Sánchez, ya explicó ayer que el fuego estaba en una zona muy complicada, con un acceso difícil. "Se ha originado muy lejos del casco urbano, está entre el refugio del Brezo y un pinar, muy retirado de cualquier vivienda y sin casas diseminadas en la zona". También alabó la labor de los bomberos: "Desde que termina la pista forestal para llegar al refugio hasta la zona en la que están trabajando no hay camino. Se puede ir campo a través andando, pero los camiones no deben poder llegar", explica.