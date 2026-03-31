Javier Gil, de un castigo familiar a Camarero del Año 2026: "La hostelería es mi vocación"

Javier Gil, natural de Alcalá de Henares, no encontró su vocación entre planes cuidadosamente diseñados ni en una revelación tardía. La encontró, según ha relatado él mismo, en un castigo doméstico que acabó marcando su vida profesional. Tenía 14 años cuando salió del instituto con un boletín de notas que no convenció a su padre. La respuesta fue inmediata, aquel mismo día lo puso a trabajar en el negocio familiar.

Javier Gil nombrado Camarero del Año 2026. / Cedida a El Periódico

Lo que empezó como una reprimenda terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera sostenida por la constancia, el aprendizaje y una convicción que ya no lo abandonó. Casi 17 años después, ese recorrido ha recibido uno de sus reconocimientos más visibles con el título de Camarero del Año 2026, logrado en la final celebrada en Alimentaria & Hostelco Barcelona, donde se impuso como mejor profesional de sala del certamen. Actualmente, desarrolla su trabajo como director del restaurante Gaytán, en Madrid, tras haber pasado también por Coque.

Una vocación inesperada

Tras aquella primera incorporación al trabajo, Gil regresó al instituto, terminó sus estudios y comenzó a orientar su formación hacia la hostelería. Se especializó tanto en cocina como en sala durante tres años y después dio un paso más al entrar en la Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá de Henares. Ese periodo lo compaginó con empleos en distintos establecimientos, una etapa que le permitió ganar experiencia y, al mismo tiempo, salir del ámbito estrictamente familiar para construir un camino propio dentro del sector.

Javier Gil en su paso por el restaurante Coque en Madrid. / Cedida a El Periódico

Su formación continuó además fuera de España. La escuela lo envió de Erasmus a Francia y, tras titularse, volvió a salir con otro programa que lo llevó a Irlanda, donde permaneció cerca de dos años. Más tarde regresó a Francia, país en el que siguió trabajando hasta 2019. Ya de vuelta en España, pocos meses antes de la pandemia, completó el grado superior de Dirección y Gestión de Restaurantes en la Escuela Superior de Hostelería de la Casa de Campo de Madrid.

Fotografías de Javier Gil, Camarero de España 2026. / Cedida a El Periódico

En paralelo a esa formación, su carrera fue tomando cuerpo en algunos de los nombres destacados de la restauración. Durante cinco años trabajó en Coque, el restaurante madrileño con dos estrellas Michelin, una etapa decisiva en su desarrollo profesional. Más tarde surgió la posibilidad de emprender por su cuenta, aunque aquel proyecto no terminó de materializarse. Fue entonces cuando recaló en Gaytán, donde ejerce como director de restaurante y donde ha seguido consolidando una manera de entender la sala basada en la cercanía, la técnica y la atención al detalle. Su trayectoria, según recogen medios especializados, suma ya más de 15 años de experiencia en restauración de alto nivel.

Para Gil, el premio no representa una meta cerrada, sino "una exigencia añadida". Él mismo entiende el galardón como "un peldaño más" dentro de un oficio en el que, sostiene, nunca se deja de aprender. Esa idea de evolución constante atraviesa todo su discurso profesional y explica también la disciplina con la que describe su día a día, un trabajo que exige horas, sacrificio y formación continua incluso fuera del servicio.

Un oficio para hacer feliz

Más allá del reconocimiento personal, el nuevo Camarero del Año 2026 ha querido situar el foco en la dignidad de una profesión que considera todavía infravalorada. Frente al cliché que reduce el trabajo de camarero a una salida menor, defiende la sala como un oficio complejo, especializado y profundamente humano. En su visión, el servicio no consiste solo en trasladar platos, sino en hacer sentir bien al comensal, interpretar sus necesidades y convertir una comida en una experiencia memorable.

Esa es, precisamente, la parte que más disfruta, el trato directo con quien se sienta a la mesa. Gil entiende que ahí reside el verdadero "arte de servir" y también una de las claves de la fidelidad de los clientes. A su juicio, muchas veces "no es solo la comida lo que permanece en la memoria", sino el gesto, la atención y la cercanía de quien ha acompañado el servicio. Por eso insiste en que la hostelería de sala debe ganar prestigio social y atraer a nuevos profesionales sin el peso de prejuicios antiguos.

"Conviene borrar las ideas preconcebidas y mirar la sala como un espacio de oportunidades", este es su mensaje para los jóvenes que dudan si entrar en el sector. Gil la presenta como una profesión que permite "viajar, abrir puertas y conectar con muchas personas", pero, sobre todo, como un trabajo capaz de ofrecer una satisfacción difícil de igualar, la de "servir felicidad". En esa defensa del oficio, y en la historia personal que lo llevó de un castigo adolescente a la élite de la sala española, se resume buena parte del valor simbólico de un premio que reconoce una carrera, pero también una manera de entender la hostelería.